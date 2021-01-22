Россия будет ждать конкретики от США по договору СНВ-3. На решение хватит и суток

Президент США Джо Байден выступил за продление договора СНВ-3 с Россией. Российская сторона заявила, что оценивать это решение пока рано. Надо посмотреть, в каком виде Штаты предложат оставить договор. В крайнем случае на решение хватит и суток, уверены в Совфеде.

«Нужно понимать, что он (Байден — прим. ред.) передаст в качестве предложения. Если это просто автоматическое продление, что предлагала Россия, — это одно. Я думаю, что в этих предложениях будут содержаться пункты, которые неприемлемы для российской стороны», — высказал свое мнение в разговоре с «360» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, речь прежде всего пойдет о новых видах вооружения, которым американцы не могут создать альтернативу. Это гиперзвуковое оружие, оружие так называемого «судного дня» или комплексы по типу «Посейдона» и «Буревестника». То есть такие комплексы, которые американцы в ближайшей перспективе создать не могут.

Эксперт считает, что американская сторона захочет увидеть в договоре требования запретить это оружие либо его существенно сократить.

Если бы этот договор был продлен, то можно было говорить о некой стабильности. Не стоит забывать, что американцы, их ядерные арсеналы объединены под общее управление с ядерными арсеналами Великобритании и Франции. В договоре СНВ-3 учитывают только американский и российский арсеналы. Россия еще настаивает на том, чтобы ядерное оружие не хранилось на территории стран, которые не является членами ядерного клуба Алексей Леонков.

Леонков считает, что если предложения от США поступят накануне истечения срока, то рабочие комиссии не успеют ни рассмотреть, ни ответить на них должным образом.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов с ним не совсем согласен.

Для выработки решения по продлению [договора], в принципе, достаточно и суток, если все стороны этого хотят. Москва свою позицию высказала. Путин предложил продлить автоматически все то, что было, ровно на год и в рамках этого провести все необходимые консультации и переговоры. Американцы тогда нам отказали, держали паузу. Сменилась администрация. Байден, который имеет огромный опыт международной деятельности, он изначально был уверен, что СНВ — та договоренность, которая важна и России, и Америке Андрей Климов.

Однако Климов подчеркнул, что такое решение Байдена «не подарок России». Американский президент делает подарок своим соотечественникам.

«Продление в интересах всего мира», — заявил собеседник «360».

Леонков заметил, что договор СНВ-3 «мешает чисто формально американцам размещать ракеты в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе». По его мнению, если договор прекратит свое существование, то американцы совершенно легально будут создать свои ракеты и размещать их.

Договор СНВ-3 между Россией и США истекает в феврале этого года. Американский президент Джо Байден хочет продлить договор на максимально возможный срок.