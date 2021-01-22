Пентагон оценил решение Байдена продлить СНВ-3 с Россией

«Соблюдение Россией договора хорошо служит интересам нашей национальной безопасности, и американцы в гораздо большей безопасности, если договор СНВ-3 останется неизменным и продленным», — отметил Кирби.

Продление договорных ограничений на запасы стратегического ядерного оружия на пять лет, по его мнению, даст двум странам «время и пространство для изучения новых механизмов контроля над вооружениями, которые могут еще больше снизить риски для американцев».

Несколько часов назад пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки озвучила позицию американской стороны на состоявшемся брифинге. Она подтвердила, что договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США хотят продлить на максимально возможный срок. Продление договора соответствует национальным интересам США, отметила Псаки.