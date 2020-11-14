Горбатый и судья Кригс. Вспоминаем самые яркие роли Армена Джигарханяна

Не стало одного из самых любимых актеров отечественного кино — Армена Джигарханяна. Практически все фильмы с его участием становились народными хитами, а фразы его героев расходились на цитаты. Он с легкостью перевоплощался в кого угодно — от хитрого лакея Тристана в «Собаке на сене» до матерого бандита Горбатого в «Месте встречи изменить нельзя». «360» вспомнил самые яркие роли мастера, за которые его любит вся страна.

«Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» — штабс-капитан Овечкин

Белый офицер Овечкин — роль второстепенная, но Джигарханян сумел создать образ действительно пугающего человека, от которого хочется пуститься наутек. Овечкин появлялся на экране вместе с напряжением. У него был нервный тик — белогвардеец резко дергал подбородком и оттягивал воротник постоянно душившего его кителя. Это работа настоящего мастера. Злодей у Джигарханяна получился очень убедительный.

«Собака на сене» — лакей Тристан

Хитрый лакей Тристан в исполнении Джигарханяна сделал все возможное, чтобы свадьба Теодоро и Дианы состоялась. Сейчас трудно себе представить какого-нибудь другого актера в этой роли, настолько задорно и в точку сыграл Джигарханян. В «Собаке на сене» он говорит не своим голосом — Тристана озвучивает Иван Ефимов, но поет Армен Борисович сам.

«Здравствуйте, я ваша тетя» — судья Кригс

Даже самый серьезный человек развеселится от ухаживаний судьи Кригса за донной Розой. Художники приклеили Джигарханяну усы вверх тормашками, а режиссер дал свободу. Актер поразил и рассмешил всех еще на съемочной площадке. Он изначально должен был играть полковника Чеснея, так как уже выходил в его образе на театральную сцену, но режиссер в качестве эксперимента предложил попробовать перевоплотиться в Кригса. Джигарханян с большим теплом вспоминал свою работу в экранизации пьесы пьесы Брэндона Томаса «Тетка Чарлея».

«Хороший фильм. Там звезды сошлись — не звезды актерские, а звезды благоприятной ситуации. Она часто в искусстве определяет многое. Извините мое наивное воспоминание о „Тете“, но люди, занимающиеся актерским делом, поймут меня: мы любили друг друга», — вспоминал актер.

«Ширли-мырли» — Козюльский

В комедии Владимира Меньшова Джигарханян сыграл гротескного босса мафии Козюльского. Это собирательный образ бандитов 1990-х годов, поэтому роль сложная, но для актера не было ничего невозможного. Козюльский получился жадным, жестоким, готовым на все, но очень смешным и злободневным.

«Место встречи изменить нельзя» — Горбатый

Кровожадный главарь банды «Черная кошка» Горбатый леденил кровь в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», поэтому в экранизации должен был сыграть актер, который действительно умеет нагнать страху и вызвать отвращение. Джигарханян сразу согласился на съемки, хотя не читал книгу. Его привлекла задача сыграть человека с бессмысленной жестокостью в сердце. Горбатому не нужны были ограбления и деньги — он просто хотел командовать такими же, как и он сам.

Станислав Говорухин не прогадал, когда утвердил Джигарханяна на роль, хотя изначально уговаривал сыграть Горбатого Ролана Быкова.

«А меня так воспитала мама, что не бывает негодяев, есть дети, которых недолюбили. И с этим им потом приходится жить. Вот это я играл. Если посмотреть повнимательнее крупные планы с Горбатым, там такая боль в глазах от нехватки любви», — ответил как-то Джигарханян на вопрос, зачем он сыграл такого негодяя.

Актер признался, что придумал этого героя сам и он стал его жизнью.

Армен Борисович Джигарханян умер в ночь на 14 ноября. Российские кино и театр осиротели, но актер успел сделать многое. Он один из рекордсменов по числу ролей в полнометражных фильмах и сериалах в нашей стране. В послужном списке актера более трех сотен работ. Его голосом с хрипловатым харизматичным тембром говорят не только киногерои, но и персонажи культовых советских мультфильмов: дядюшка Мокус из «Приключений поросенка Фунтика» и Джон Сильвер из «Острова сокровищ».

Смерть Джигарханяна — невосполнимая утрата, но актеры такого масштаба продолжают жить в сердцах людей даже после своего ухода.