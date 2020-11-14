Горбатый и судья Кригс. Вспоминаем самые яркие роли Армена Джигарханяна
«Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» — штабс-капитан Овечкин
Белый офицер Овечкин — роль второстепенная, но Джигарханян сумел создать образ действительно пугающего человека, от которого хочется пуститься наутек. Овечкин появлялся на экране вместе с напряжением. У него был нервный тик — белогвардеец резко дергал подбородком и оттягивал воротник постоянно душившего его кителя. Это работа настоящего мастера. Злодей у Джигарханяна получился очень убедительный.
«Собака на сене» — лакей Тристан
Хитрый лакей Тристан в исполнении Джигарханяна сделал все возможное, чтобы свадьба Теодоро и Дианы состоялась. Сейчас трудно себе представить какого-нибудь другого актера в этой роли, настолько задорно и в точку сыграл Джигарханян. В «Собаке на сене» он говорит не своим голосом — Тристана озвучивает Иван Ефимов, но поет Армен Борисович сам.
«Здравствуйте, я ваша тетя» — судья Кригс
Даже самый серьезный человек развеселится от ухаживаний судьи Кригса за донной Розой. Художники приклеили Джигарханяну усы вверх тормашками, а режиссер дал свободу. Актер поразил и рассмешил всех еще на съемочной площадке. Он изначально должен был играть полковника Чеснея, так как уже выходил в его образе на театральную сцену, но режиссер в качестве эксперимента предложил попробовать перевоплотиться в Кригса. Джигарханян с большим теплом вспоминал свою работу в экранизации пьесы пьесы Брэндона Томаса «Тетка Чарлея».
«Хороший фильм. Там звезды сошлись — не звезды актерские, а звезды благоприятной ситуации. Она часто в искусстве определяет многое. Извините мое наивное воспоминание о „Тете“, но люди, занимающиеся актерским делом, поймут меня: мы любили друг друга», — вспоминал актер.
«Ширли-мырли» — Козюльский
В комедии Владимира Меньшова Джигарханян сыграл гротескного босса мафии Козюльского. Это собирательный образ бандитов 1990-х годов, поэтому роль сложная, но для актера не было ничего невозможного. Козюльский получился жадным, жестоким, готовым на все, но очень смешным и злободневным.
«Место встречи изменить нельзя» — Горбатый
Кровожадный главарь банды «Черная кошка» Горбатый леденил кровь в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», поэтому в экранизации должен был сыграть актер, который действительно умеет нагнать страху и вызвать отвращение. Джигарханян сразу согласился на съемки, хотя не читал книгу. Его привлекла задача сыграть человека с бессмысленной жестокостью в сердце. Горбатому не нужны были ограбления и деньги — он просто хотел командовать такими же, как и он сам.
Станислав Говорухин не прогадал, когда утвердил Джигарханяна на роль, хотя изначально уговаривал сыграть Горбатого Ролана Быкова.
«А меня так воспитала мама, что не бывает негодяев, есть дети, которых недолюбили. И с этим им потом приходится жить. Вот это я играл. Если посмотреть повнимательнее крупные планы с Горбатым, там такая боль в глазах от нехватки любви», — ответил как-то Джигарханян на вопрос, зачем он сыграл такого негодяя.
Актер признался, что придумал этого героя сам и он стал его жизнью.
Армен Борисович Джигарханян умер в ночь на 14 ноября. Российские кино и театр осиротели, но актер успел сделать многое. Он один из рекордсменов по числу ролей в полнометражных фильмах и сериалах в нашей стране. В послужном списке актера более трех сотен работ. Его голосом с хрипловатым харизматичным тембром говорят не только киногерои, но и персонажи культовых советских мультфильмов: дядюшка Мокус из «Приключений поросенка Фунтика» и Джон Сильвер из «Острова сокровищ».
Смерть Джигарханяна — невосполнимая утрата, но актеры такого масштаба продолжают жить в сердцах людей даже после своего ухода.