Умер актер Армен Джигарханян

Режиссер-постановщик Театра Джигарханяна Сергей Виноградов подтвердил «360», что Армен Джигарханян умер.

В последние годы артист много болел. В последний раз о его госпитализации сообщалось в июне. Это был уже шестой раз за два года, когда он оказывался в больнице. В апреле 2018 года Джигарханян оказался в больнице из-за инфаркта, он находился в коме. Затем были госпитализации из-за гипертонического криза и невралгии.

Армен Джигарханян — народный артист СССР, он был основателем, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.

За свою карьеру он снялся в десятках фильмов и сыграл множество ролей в театре. В его фильмографии более 300 картин. Он известен по ролям в таких лентах, как «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Цареубийца».