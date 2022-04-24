Хоккеиста Романа Дидура убили в центре Москвы

В центре Москвы ночью убили 23-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД. По данным Теlеgrаm-канала «112», речь идет о хоккеисте Романе Дидуре. Подозреваемого поймали.

Конфликт произошел на Николоямской улице около 02:40 24 апреля. По версии полиции, мужчина нанес оппоненту «колото-резаное ранение груди». Парень скончался. На место немедленно прибыли полицейские, мужчина был задержан. Полиция уже передала следствию собранные материалы по факту преступления.

По информации Теlеgrаm-канала «112», конфликт между хоккеистом и 37-летним предпринимателем разгорелся в кафе «Баклажан». Роман Дидур получил удар ножом в грудь, когда вышел на улицу, и умер до приезда скорой помощи. Подозреваемого нашли в съемной квартире на той же улице три часа спустя. Его допрашивают в Следственном комитете.

По данным Sроrtbох.ru, Роман Дидур играл за московские молодежные команды «Созвездие» и «Пингвины».