Риск звездных пациентов. Врачей Марадоны вновь обвинили в смерти футболиста

У СМИ появились новые подробности смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны. В медицинском отчете говорится о том, что врачи допустили ошибки при его лечении. По заявлениям самого Марадоны, он завязал с наркотиками, но пересел на алкоголь и страдал от болезней.

Комиссия по причинам смерти Диего Марадоны нашла ошибку его лечащих врачей. В отчете говорится, что медики могли не оказывать ему необходимую помощь. По данным аргентинских изданий, нейрохирург, психиатр и глава медсестер, которые следили за состоянием футболиста, должны были обращать больше внимания на цирроз печени и болезнь сердца.

В прошлом году СМИ заявляли, что 25 ноября, в день смерти, Диего Марадона проснулся, сообщил о плохом самочувствии и ушел спать, а после умер. В отчете также говорится, что аргентинский футболист скончался 25 ноября, между 4:00 и 6:00, во сне. Но его смерть зафиксировали позднее — в 13:15, а до этого Марадону 45 минут реанимировали.

По мнению латиноамериканских изданий, сведения о смерти аргентинской звезды футбола могут повлиять на расследование обстоятельств его кончины. Для фигурантов статью могут переквалифицировать с «непредумышленного убийства» на «неоказание помощи с последовавшей смертью» или «причинение смерти с косвенным умыслом». Им может грозить тюремный срок от пяти до 15 лет или от восьми до 25.

Зависимость футболиста

Диего Марадона часто становился героем скандалов, в том числе и наркотических. Футболист не скрывал, что употреблял кокаин еще во время игры за «Барселону» в 1980-х годах.

Аргентинец признавался, что пристрастился к запрещенным веществам не для того, чтобы лучше играть в футбол. Он предупреждал футболистов, что наркотики могут загубить их спортивную карьеру, даже если те уже стали состоявшимися игроками.

Марадона утверждал, что избавился от наркозависимости, но в 2018-м его опять заподозрили в употреблении веществ из-за его странного поведения во время матча между Аргентиной и Нигерией.

Футболист страдал и от алкозависимости. В июле прошлого года его врач рассказал, что Марадона принимает транквилизаторы-анксиолитики, но параллельно употребляет алкоголь. Такая горючая смесь угнетала ЦНС, а среди побочных эффектов проблемы с дыханием, агрессия, возбуждение и постоянное состояние опьянения.

Проблемы со здоровьем

В последний раз футболист появился на публике в подозрительном виде. На матче против «Сан-Лоренсо» он сидел с маской, напоминающей скафандр, его движения были заторможены, он невнятно говорил, а его взгляд был рассеян.

В октябре прошлого года легендарный футболист отметил свое 60-летие, а через несколько дней его увезли в больницу. Врачи частично подтвердили у Диего Марадоны временное депрессивное расстройство и нашли хроническую субдуральную гематому. Последнее заболевание характеризуется скоплением крови между мозговыми оболочками и приводит к сдавливанию головного мозга, что может вылиться в смерть больного.

Футболисту сделали операцию — вскрыли черепную коробку и удалили гематому. По одной из версий, она появилась у него из-за частого употребления алкоголя, что вызвало свертывание крови. В больнице у Марадоны начался синдром абстиненции, поэтому госпитализация длилась дольше, чем того ожидал его врач.

Виноваты врачи

Не только врачей Марадоны обвиняли в смерти кумира. С легендарными музыкантами ситуация обстоит такая же. Десять лет назад против личного врача Майкла Джексона завели дело. Его обвиняли в том, что тот дал поп-певцу чрезмерную дозу препарата пропофол, который вступил в реакцию с другими препаратами и убил музыканта. Присяжные признали врача виновным.

В неумышленном убийстве обвинили и врача Элвиса Пресли Джорджа Никопулоса. Тот в больших количествах выписывал ему сильнодействующие лекарства. Но доктора оправдали, только приостановили его врачебную деятельность на три месяца.