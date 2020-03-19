Абакан стал первым российским городом, где ввели режим чрезвычайной ситуации после обнаружения одного зараженного 2019-nCoV. Пока меры защиты мало отличаются от режима повышенной готовности, который действует по всей стране. При этом жители Абакана паникуют меньше, чем в мегаполисах.

Власти Абакана с 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как обнаружили одного зараженного коронавирусом. В городе запрещены массовые мероприятия, а коммерческие ограничены. Абаканским школьникам организовали каникулы, после которых они будут учиться дистанционно. Детсады будут работать, но родителям рекомендовали не водить туда своих малышей.

Сотрудникам компаний разрешили приходить на работу, но призвали ограничить им командировки за рубеж. Также работодателей обязали ежедневно измерять им температуру — тех, у кого она высокая, отстранять от исполнения обязанностей и дезинфицировать рабочие места этих сотрудников и все помещения, где они бывали.

Житель Абакана, у которого зафиксировали коронавирус, находится на карантине. Его состояние стабильное. Всех людей, с кем он контактировал, нашли и отправили в самоизоляцию.

По состоянию на 19 марта в мире 219 427 зараженных коронавирусом. В России число больных 199, из которых девять выздоровели. В инфекционной больнице Москвы умерла пожилая женщина, у которой диагностировали коронавирус. Но причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Зачем в Абакане ввели такие резкие меры, как режим ЧС? По словам мэра города Алексея Лемина, это поможет быстрее реагировать на «распространение коронавируса». Ведь в населенном пункте создали оперативный штаб, который будет работать в постоянном режиме, отслеживая ситуацию.

Источник фото: Flickr/Zachary Collier

ЧС для Абакана

Мэр Абакана Алексей Лемин в беседе с «360» рассказал, что режим чрезвычайной ситуации ввели в том числе для того, чтобы управление городом происходило оперативнее и удобнее. По словам Лемина, режим позволяет использовать средства резервного фонда Абакана. Они идут на закупку в том числе масок и дезинфицирующих препаратов.

Лемин подтвердил, что основной причиной ЧС стал один зараженный коронавирусом. Однако он летел в самолете, в котором было 110 пассажиров. Причем 68 из них — жители Абакана. У всех взяли пробы и ждут результатов.

По словам мэра Абакана, длительность режима ЧС зависит от обстановки в регионе. Если в течение недели не будет увеличения количества зараженных, то его понизят до режима повышенной готовности.

Если сравнивать с Москвой, у нас поспокойнее. Ажиотаж прослеживается, но не в такой мере. Паники нет, но в магазинах определенный ажиотаж наблюдается. Но не до такой степени, чтобы все полки были пустые Алексей Лемин.

Город немного опустел

Депутат законодательного собрания Новосибирской области, главный редактор газеты «Правда Хакасии» Тайир Ачитаев по просьбе «360» рассказал о ситуации. Он обратил внимание, что центральный перекресток города стал почти безлюдным. При этом в магазинах нет безумного количества людей, закупающих гречку, туалетную бумагу и другие товары.

Показалось странным, [что на улице мало людей]. Это всегда оживленная улица, много автомобилей. В этот раз там было четыре-пять машин с обеих сторон. Это меня напрягло. Может быть, дело в ЧС. Улица заметно опустела Тайир Ачитаев.

Ачитаев не заметил какой-то паники в Абакане: из города никто не убегает, на заправках очередей нет, в магазинах обычное количество покупателей. Депутат видел лишь пару человек, которые закупали мешки сахара, килограммы гречки и полные корзины туалетной бумаги.

«Каких-то изменений больших в моей жизни нет. Я не стал закупаться мешками крупы и остального. Живу как жил раньше. Не тороплюсь убегать и в погреб залезать, это глупо», — сказал Ачитаев.

Видимо, местные жители действительно не очень паникуют насчет коронавируса и режима ЧС. Пользователи выкладывают юмористические ролики, шутя над людьми, обносящими магазинные полки.

Однако такая спокойная позиция далеко не у всех. В 180 километрах от Абакана находится город Абаза, в котором тоже действует режим ЧС. Местная жительница Евгения Карпенко поделилась с «360», что люди стихийно побежали в магазины и реально начали паниковать.