В России впервые умер человек с коронавирусом. У пожилой пациентки было много болезней

Женщине было 79 лет. Ее госпитализировали еще 13 марта, а с 14 марта она начала лечение в частной клинике. Через два дня ее перевели в инфекционную больницу. Она сдала анализы на коронавирус, результаты оказались положительными.

«В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе», — заявили в Оперштабе Москвы.

Пенсионерка умерла из-за пневмонии, которая развивалась на фоне других тяжелых заболеваний. В их числе — сахарный диабет, артериальная гипертензиия, ишемическая болезнь сердца, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь.

Сейчас врачи следят за здоровьем людей, которые в последнее время общались с пациенткой. Ни у кого из них нет тяжелых симптомов.

Оперативный штаб напомнил, что осложнения от инфекционных заболеваний опасны для людей старше 60 лет. Сейчас им нужно минимизировать контакты и по возможности не посещать общественные места.

По последним данным, в России зарегистрированы 147 случаев коронавируса. Всего в мире им заразились более 210 тысяч человек. Ранее в Минздраве Италии объяснили, почему в этой стране высокий процент смертей от вируса.