Придется резать по живому? Ветеринары пожаловались на дефицит препаратов для анестезии животных

Российские ветеринары бьют тревогу: препараты для анестезии подорожали в десятки раз. Причем заменить препараты легально и в короткие сроки нечем, а на наркотические лекарства право имеют единицы. Из-за этого операции домашним животным придется делать без обезболивающих.

Наркоз становится роскошью

В российских ветеринарных клиниках стали жаловаться на нехватку средств для анестезии, которые используют при проведении операций собакам и кошкам. Об этом представители разных организаций рассказали «Ведомостям». С рынка практически пропали препараты золетил и телазол — по данным издания, их нет в продаже уже две недели, а цена на один флакон увеличилась с двух тысяч до 25 на черном рынке.

Ветеринарный врач Александр Константиновский объяснил «360», что для ветеринарии это критическая ситуация, потому что заменить золетил и телазол нечем. Единственные альтернативы в России причислены к наркотическим препаратам — кетамин и несколько опиоидных обезболивающих.

Клиник с лицензией на наркотики по всей России можно по пальцам рук и ног пересчитать — там не больше 20 клиник на всю страну. Александр Константиновский.

На такие лекарства, по словам Константиновского, необходимы специальные разрешения и лицензии, объяснил «360» ветеринар, президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

«Есть аналогичные препараты, но они либо очень дорогие, либо из ряда наркотиков, то есть на них еще надо получить лицензию, чтобы работать с медицинскими аналогами», — сказал он.

Получить такие лицензии очень сложно, и небольшие ветеринарные клиники обычно не могут себе позволить это сделать. Более того, получить разрешение, по словам Константиновского, могут не только не в каждой клинике, но и не в каждом регионе.

«Это могут себе позволить только крупные клиники, в которых есть отдельная комната хранения, где много людей, которые прошли обучение, то есть все достаточно непросто. А маленькие клиники, чтобы обезболивать животных, как раз использовали золетил или тилазол — это глобально один и тот же препарат», — сказал он.

Пострадают и животные, и хозяева

В условиях дефицита препаратов для наркоза ветврачи будут отказываться от проведения операций, уверен президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Иначе операции будут очень болезненными для животных.

«Лет 15 назад, когда резко кетамина не стало, животные практически не обезболивались, а просто обездвиживались — это была огромная проблема. Некоторых ветеринарных врачей даже судили за то, что они использовали наркотические препараты», — рассказал Константиновский.

Есть и другой аспект проблемы, уверен Даллакян. По его словам, вместе с операциями для питомцев встанет работа и центров по отлову бродячих собак. По закону они должны не только вылавливать с улиц животных, но и прививать их, а также стерилизовать — для этого тоже нужен наркоз.

Самое страшное, что [встали и] все тендеры по отлову беспризорных животных — по закону их нужно кастрировать, стерилизовать в приютах временного содержания, — к сожалению, эта работа полностью стоит Карен Даллакян.

Карен Даллакян заявил «360», что ветеринарные препараты не подпали под санкции Запада — их дефицит может быть связан с проблемами в области логистики или же со спекуляциями продавцов.

«Скорее всего, есть какие-то спекуляции со стороны зообизнеса — искусственный дефицит, чтобы потом дорого это все продать. К сожалению, это все будет отражаться на карманах обычных людей, владельцев животных, потому что операции, услуги — все подорожает», — объяснил он.

Константиновский подчеркнул, что, если патентной защиты на препаратах уже нет, Россия могла бы сама начать выпускать ветеринарные дженерики, так как формулы давно известны. Однако сделать это быстро невозможно.

«На это уйдет года полтора — чтобы выпускать дженерик, нужно пройти ряд процедур. Даже если формула известна, нужно доказать безопасность, токсичность, клинику нужно пройти и так далее. А в России, кто бы нормально это делал, таких контор практически нет», — заключил он.