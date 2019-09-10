«Ревизия ставок или попытка выгнать коррупционеров». Было ли массовое увольнение врачей в онкоцентре Блохина

Врачи ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России сообщили о массовых увольнениях. Якобы в медучреждении сократили несколько сотен ставок. «360» попытался разобраться в ситуации.

По данным медиков, в детском онкоцентре убрали 709 ставок, так как они не были заняты медперсоналом.

Максим Рыков, заместитель директора по перспективному развитию МНИЦ онкологии имени Блохина, рассказал, что скандал разгорелся в июне 2019 года, когда на должность директора была назначена Светлана Рафаэлевна Варфоломеева. Она ранее работала в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

«Она захотела навести новые порядки, назначить людей, которые будут согласны во всем с ее позицией. Будут обязаны лично ей назначением. И, естественно, выдавить тех сотрудников, которые с ее позицией, подходами к организации лечебного процесса и лечения не согласны. Поэтому и началась эта акция по развалу старейшего в стране института, функционирующего с 1976 года. 40 лет всех успешно лечил, а тут вдруг выяснилось, что работал он плохо и нужно срочно что-то в нем менять», — пояснил Максим Юрьевич.

Он рассказал, что коллектив врачей написал открытое письмо президенту Владимиру Путину.

«Потом, к сожалению, в это оказались втянуты пациенты, которые сами решили написать открытое письмо Путину уже от себя. Поскольку они не считают возможным проходить лечение в такой нервозной обстановке, когда их тоже запугивают и оказывают на них давление, призывая поддерживать действующую власть и говорить хвалебные речи в адрес нового директора», — подчеркнул Максим Рыков.

По словам медика, в отделение, где работают заведующие, не согласные с политикой администрации, посылаются проверки, начинаются «придирки», берут пробы воздуха.т

«Сегодня нам, например, сообщили, что отделение химиотерапии и гемобластоза (ключевое отделение института) будут закрывать. Уже запрещены госпитализации первичных пациентов якобы по причине того, что там пробы воздуха не соответствуют нормам. Так они во всем институте не соответствуют, и не отделение в этом виновато!» — воскликнул Максим Юрьевич.

Он пояснил, что институт был построен давно, в нем просто нет вентиляции. И это наносит непоправимый ущерб качеству оказываемой медицинской помощи. Также он добавил, что в учреждении иногда работают комиссии, которые даже измеряют длину ногтей медицинских сестер.

Ищут поводы, чтобы людей как-то выдавить Максим Рыков заместитель директора по перспективному развитию МНИЦ онкологии имени Блохина

«Никто не уволен»: в онкоцентре Блохина опровергли массовое увольнение врачей Подробнее

По словам Рыкова, сотрудникам института онкологии напрямую предлагают написать заявление об увольнении по собственному желанию. В противном случае угрожают сократить ставки.

«Пока были сокращены 709 незанятых ставок, но все мы понимаем, что эти сокращения проводятся перед тем, как будут сокращаться ставки реальные», — добавил он.

Максим Рыков пояснил, что руководство озвучило свое намерение «оптимизировать штат».

«Если у нас на всю страну всего 324 детских онколога, то, наверное, к сокращению детских онкологов нужно подходить как-то по-особенному», — рассказал сотрудник учреждения.

Рыков отметил, что анализом деятельности НМИЦ онкологии имени Блохина занимается Следственный комитет РФ. Выявлены нарушения закупок, контрактов и тендеров.

«Мир детской онкологии был всегда поделен на два противоборствующих лагеря. Это наш институт и институт имени Дмитрия Рогачева, где президентом сейчас является Александр Григорьевич Румянцев. Вот он навязал директора Варфоломееву сюда к нам», — считает Рыков.

В НМИЦ онкологии имени Блохина по телефону не стали комментировать ситуацию.

«Никто не уволен», — заявил пресс-секретарь учреждения в телефонном разговоре с «360».

От министерства здравоохранения официальный комментарий получить также не удалось.

Пока готовился этот материал, в Facebook на странице НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина появилось обращение главного детского онколога-гематолога Минздрава России академика Александра Румянцева. Он рассказал о достижениях российских врачей в лечении детской онкологии за последние 30 лет. Однако институт Блохина стоял особняком в этом процессе, а потому возникла необходимость его реформирования.

«Три месяца назад согласованно с Минздравом с определенной концепцией развития будущего детского института онкологии туда пришла группа сотрудников из института имени Рогачева, очень опытных людей… Все, что опубликовано в Сети и обсуждается, не имеет никакого отношения… Я молчал до тех пор, пока в это не были вовлечены дети и родители», — подчеркнул Румянцев.

Ранее врач-эндокринолог Ольга Демичева, специалист по паллиативной помощи фонда «Справедливая помощь доктора Лизы» рассказала «360» о причинах конфликта в НИИ детской онкологии имени Блохина. По ее словам, за сообщениями о массовых увольнениях врачей могли стоять те, кто хочет «погреть руки» на пациентах. Она считает, что информация о массовом увольнении врачей — это «чистые вбросы в Сети».

Я сразу туда рванула и пообщалась с коллегами. Никаких там массовых увольнений нет. Врачи работают и работают фантастически. Лечат детей. И им ужасно все это мешает Ольга Демичева врач фонда «Справедливая помощь доктора Лизы»

Специалист добавила, что сотрудники НИИ пишут ей в соцсетях о том, что «очень уважают нового директора» института Светлану Варфоломееву. Она также сообщила, что у нее «есть предположения», кому может быть выгоден этот вброс, но конкретных имен называть не стала.