«Если все вернуть по-старому, кто-то опять будет греть руки». Врач о конфликте в НИИ детской онкологии имени Блохина

Демичева считает, что информация о массовом увольнении врачей — это «чистые вбросы в Сети».

Я сразу туда рванула и пообщалась с коллегами. Никаких там массовых увольнений нет. Врачи работают и работают фантастически. Лечат детей. И им ужасно все это мешает Ольга Демичева врач фонда «Справедливая помощь доктора Лизы»

Специалист добавила, что сотрудники НИИ пишут ей в соцсетях о том, что «очень уважают нового директора» института Светлану Варфоломееву.

«Они ее знают прекрасно еще по работе в Институте Димы Рогачева. Она потрясающий человек, реальный клиницист. Не только прекрасный руководитель — она врач, она детей этих обожает. Пишет изумительные книги об онкологически больных детях».

В пример она привела книгу Варфоломеевой «Машка как символ веры» — «бестселлер для родителей детей с онкологией».

Врач заявила, что у нее «есть предположения», кому может быть выгоден вброс о массовом увольнении врачей. Однако конкретных имен она не назвала.

Онкоцентр много лет прежде славился своим мздоимством. Было такое. Это подтверждают и многие люди, которые там лечились. Ольга Демичева врач фонда «Справедливая помощь доктора Лизы»

Сама Демичева из-за этого старалась своих пациентов «по возможности туда не направлять и не класть».

«И сейчас, когда принципиально изменилась ситуация, когда наложено жесткое табу на все эти поборы, когда людям реально помогают, как и должны помогать, может быть, кому-то это встало поперек горла. И, выбрав момент, когда произошел технический сбой с оплатой труда, воспользовались тем, чтобы запустить эти „утки“ по Сети, чтобы поднять бучу, чтобы перепугать и так пуганных родителей, пустить этот слух, что вот сейчас все уволятся, и некому будет лечить этих несчастных детей», — считает врач.

По ее словам, «если все вернуть по-старому, то кто-то опять будет греть руки на чужом несчастье».

Демичева добавила, что «один раз лично столкнулась с вымогательством» в НИИ детской онкологии имени Блохина. Об остальных случаях она знает «со слов других людей».