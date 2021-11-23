Республиканцы против уроженки СССР. Назначение в Минфине США привело к новым конфликтам внутри страны

В ноябре Джо Байден выдвинул уроженку СССР Сауле Омарову на пост руководителя Управления валютного контроля Минфина. Это вызвало негативную реакцию республиканцев, которые активно интересовались ее коммунистическим прошлым. Эксперты не исключают, что политические оппоненты демократов хотели отомстить им за обвинения в связях с Россией.

Кандидат с коммунистическим прошлым

В начале ноября президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру уроженки СССР Сауле Омаровой на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина. Однако выдвижение вызвало бурную реакцию в США. Во время слушаний в банковском комитете сената Конгресса США сенаторы-республиканцы критиковали ее кандидатуру и задавали неудобные вопросы. Сенатор Джон Кеннеди хотел узнать, как к ней лучше обращаться — «профессор или товарищ», и потребовал у нее подтвердить выход из комсомола. Но Омарова заверила, что не является коммунисткой.

В ответ Омарова объяснила, что по достижении определенного возраста членство в комсомоле завершалось, а сама она не поддерживает коммунистическую идеологию и не выбирала страну, в которой родилась.

Другой член Республиканской партии, Патрик Туми, заявил, что Омарова разделяет радикальные социалистические идеи, а ее кандидатура на должность в Минфине вызывает тревогу и пугает.

Республиканцы нанесли ответный удар

Кандидатура Сауле Омаровой могла стать шансом республиканцев на возмездие. Доктор исторических наук, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев объяснил «360», что члены Республиканской партии, вероятно, были готовы поставить палки в колеса своим политическим оппонентам.

Они воспользовались возможностью привлечь Россию к этому, поскольку именно демократы обвиняли Трампа в связях с Россией. Теперь же у них была возможность отыграться Юрий Рогулев.

Другая возможная причина — это размежевание в Конгрессе, которое проявляет себя по всем назначениям и по всем голосованиям.

Однако не все специалисты согласны с этим мнением. Политолог Владимир Брутер отметил, что негативная реакция республиканцев вызвана русской фамилией и жесткой позицией Омаровой по некоторым вопросам.

«Инспектор Минфина наступает скорее на богатых, чем на бедных. И вполне возможно, что кто-то из республиканцев почувствовал, что есть угроза их интересам», — рассказал специалист.

В дальнейшем эксперты не исключили и нового витка русофобии в политике США. Юрий Рогулев напомнил, что демократы не отступят от своей позиции по России, а в следующем году Конгресс ждет внутренняя борьба из-за промежуточных выборов.

«Тут вот за счет России можно позволить что угодно в американской политической жизни. Потому что у нас и так все на нуле находится в отношениях, поэтому хуже уже не будет, но накрутить себе политический капитал можно», — заключил эксперт.

Что известно об Омаровой

Сауле Омарова — профессор Корнеллского университета и уроженка казахстанского города Уральска. В 1989 году она окончила МГУ, где получила Ленинскую стипендию за отличные оценки, через два года она поучаствовала в программе студенческого обмена и уехала в США, где и осталась, написал сайт «Аргументы и факты».

СМИ привлек не самый приятный факт из биографии Омаровой. Выяснилось, что 26 лет назад женщина попалась на краже из магазина. В 28 лет в одном из универмагов штата Висконсин она украла два флакона одеколона, два ремня, носки и четыре пары обуви на сумму 214 долларов. Но Омарова созналась в содеянном и сама заплатила за украденные вещи.

Омарова окончила Висконсинский университет в Мэдисоне в 1999 году и получила степень доктора юриспруденции с отличием в Северо-Западном университете.

После этого уроженка СССР работала в юридической фирме Davis Polk & Wardwell. В 2006-м она стала специальным советником по регуляторной политике Минфина США при президенте Джордже Буше — младшем.

В 2014 году Омарова стала профессором юридического факультета престижного Корнеллского университета.