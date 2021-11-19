Республиканцы устроили тест на коммунизм кандидатке на пост в Минфине США, которая родилась в СССР

Американские сенаторы-республиканцы попытались уличить в коммунизме уроженку казахстанского Уральска и выпускницу МГУ Сауле Омарову. Президент США Джо Байден выдвинул ее на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина.

Слушание по рассмотрению ее кандидатуры провели 18 ноября в комитете сената конгресса США. Разговор сенаторов и Омаровой процитировал ТАСС. Законодатели задавали ей разные вопросы, чтобы убедиться, соответствует ли она посту, который хочет занять. Во время своих выступлений республиканцы выразили резкую критику в адрес Омаровой и попытались уличить ее в приверженности коммунизму.

Сенатор Джон Кеннеди настойчиво спрашивал у нее, вышла ли она из организации «Молодых коммунистов» — он подчеркнул, что она официально называется как Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации. Омарова напомнила, что родилась и выросла в СССР, где все были членами комсомола, который считался молодежной коммунистической организацией. Она также подчеркнула, что членство в организации автоматически заканчивалось с наступлением определенного возраста.

«Вы направили им [в комсомол] письмо о своем выходе [из организации]?» — продолжил настаивать Кеннеди.

«Сенатор, это было много лет назад. Насколько я помню, <…> с наступлением определенного возраста вы автоматически переставали быть членом [комсомола]. <…> Сенатор, я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией», — пояснила Омарова.

Она также добавила, что не выбирала страну, в которой родиться, и подчеркнула, что гордится быть гражданкой США.