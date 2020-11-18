Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин лечится в Москве. Решение поехать в клинику в другом регионе он принял потому, что не хотел занимать койку в больницах своей области. Сипягин — не первый представитель власти, кто выбирает именно московские клиники для лечения COVID-19.

Болезнь Сипягина

Сипягин заразился коронавирусом на прошлой неделе. Во вторник он сообщил на своей странице в Instagram, что будет лечиться в частной клинике Москвы. До этого он находился на амбулаторном лечении в поликлинике по месту жительства во Владимире, но у него начались осложнения. Лечащий врач настоял на переводе Сипягина в стационар.

«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я», — написал губернатор.

По данным источника Telegram-канала «Подъем», Сипягин прибыл в столицу как частное лицо, а не официальное. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что губернатор Владимирской области вправе сам решать, где ему лечиться.

В комментариях под записью Сипягина жители недоверчиво отнеслись к объяснению того, почему он лечится в Москве. Люди осуждали губернатора за то, что он «отказался от владимирской медицины». Другие жители говорили о своих проблемах с клиниками Владимирской области. Например, к одной женщине не пришел терапевт после вызова, а в больнице никто не отвечал на телефон. Один пользователь отметил, что «когда капитан сбегает с тонущего корабля, его лишают капитанского звания».

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» тоже обратил внимание на решение Сипягина, отметив, что он вместо того, чтобы быть с народом во время пандемии, обратился к качественной столичной медицине. Авторы поста на канале добавили, что губернатор совершил три ошибки: «дезертировал», усомнился в региональном Минздраве и показал, что может позволить себе дорогостоящее лечение.

По данным РЕН ТВ, в частном учреждении, где лечится Сипягин, нет никаких квот — лечение проводится только за наличный расчет. Администраторы сказали представителям СМИ, что сутки пребывания в двухместной палате в стационаре обходятся пациентам в 50 тысяч рублей. Лечение пневмонии в одноместной палате на протяжении 14 дней стоит 700 тысяч рублей.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Дружинин

Многие чиновники из других регионов уезжают из своих регионов, чтобы лечить COVID-19 в Москве. Председатель правительства Севастополя Михаил Развожаев возмущался, что чиновники лечатся на чужих территориях.

«В сегодняшней обстановке готовишься, что заболеешь коронавирусом. Естественно, губернатор должен лечиться у себя в регионе. Какие ты условия создал, такие и должен на себе полностью прочувствовать», — сказал Развожаев.

Член Общественной палаты, бывший пресс-секретарь Сипягина Григорий Белов посчитал, что своим пребыванием в больнице Москвы Сипягин признал, что во Владимирской области вылечить COVID-19 невозможно.

«Сипягин признал, что во Владимире спасти свою жизнь невозможно, сам он не смог доверить свою жизнь владимирским врачам. Сами же врачи рекомендуют: если у вас пять дней температура не падает и лучше не становится, тогда любыми путями добирайтесь до Москвы или ближайшего Подмосковья. Там вызывайте скорую, вас доставят в московскую клинику и вылечат», — сказал Белов.

Крымские больные

В сентябре у вице-премьера крымского правительства Елены Романовской диагностировали коронавирус. Впоследствии ее состояние ухудшилось, и она отправилась лечиться в Москву.

«Коммерсант» писал, что после заражения коронавирусом Романовская подала в отставку по состоянию здоровья. По словам источника издания, причиной увольнения стало недовольство руководства республики ее профессиональной деятельностью. В числе того, чем недовольны власти, называют проблемы с дополнительными выплатами медикам за работу в условиях борьбы с коронавирусом и неверную организацию процесса выдачи жилищных сертификатов семьям с детьми.

В Крыму была еще одна чиновница, которая выбрала Москву в качестве места для лечения COVID-19. Сенатор Ольга Ковитиди в конце октября тоже заразилась коронавирусом и сразу отправилась лечиться в столичную больницу. Она рассказала журналистам, что каждый день убеждается, что «российские врачи — лучшие в мире».

Случайность омского губернатора

Лечиться в Москве решил и губернатор Омской области Александр Бурков. Это тот самый регион, где скорые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест.

Бурков рассказал, что в конце октября ездил в Минск и Могилев по рабочим вопросам, а потом приехал в Москву. В воскресенье, 1 ноября, он должен был вылететь в Новосибирск, а за день до этого сдал тест на коронавирус. Он получил результаты, которые подтвердили наличие в его организме SARS-CoV-2. Из-за этого губернатор не мог покинуть территорию Москвы.

Бурков вернулся в Омск сразу после выписки.