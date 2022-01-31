Репутация подгорела. Звезды наказали Spotify за распространение дезинформации о COVID-19

Spotify начнет помечать подкасты, в которых говорят о коронавирусе. Обновление затронет все страны, где работает сервис. Ранее ряд музыкантов начал изымать свою музыку с платформы, обвинив ее в распространении дезинформации из-за подкаста Джо Рогана. В нем комик распространял теории заговора о ковиде.

Новая политика Spotify

Все выпуски подкастов на коронавирусную тематику получат специальные пометки на аудиостриминговом сервисе Spotify. Об этом заявил один из сооснователей компании — Дэниэл Эк. Сообщение появилось на официальном сайте сервиса.

«Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвященный коронавирусу, — ресурс, который предоставляет легкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру», — сказано в сообщении. Обновление затронет все страны, где пользуются Spotify.

Компания также впервые обнародовала правила для подкастеров и музыкантов. Одно из них гласит, что они не могут публиковать контент, который продвигает ложную или вводящую в заблуждение медицинскую информацию, способную нанести вред общественному здоровью. Например, нельзя называть ковид обманом или поощрять людей к преднамеренному заражению им с целью выработать иммунитет. Если пользователи нарушат правило, то их контент будет удален. Если они будут замечены в повторных нарушениях, то они могут быть заблокированы на платформе.

Что случилось?

Изменения в политике платформы произошли не просто так. Все началось с того, что музыкант Нил Янг попросил свое руководство удалить его музыку из Spotify. Причина — дезинформация в подкасте комика Джо Рогана.

«Я делаю это, потому что Spotify распространяет ложную информацию о вакцинах, что может привести к смерти тех, кто верит в распространяемую ими дезинформацию. <…> У них может быть либо Роган, либо Янг. Не оба», — процитировал его The Guardian.

Spotify приобрел шоу Рогана в 2020 году по сделке на сумму более 100 миллионов долларов. Подкаст комика стал самым популярным на платформе и одним из крупнейших в мире. В нем Роган неоднократно распространял дезинформацию о ковиде, включая теорию заговора о том, что больницы финансово заинтересованы в том, чтобы регистрировать ковид как причину смерти людей.

Он также продвигал использование «Ивермектина» — противопаразитарного средства, используемого в основном на животных, для лечения симптомов ковида, хотя его эффективность не доказана.

После удаления записи Рогана в Spotify заявили, что сожалеют о «решении Нила, <…> но надеются скоро поприветствовать его снова».

Цепная реакция и убытки

Следом за этим акции компании упали на 6%, но затем немного восстановились. Однако это было до того, как певица Джони Митчелл выразила солидарность и заявила, что тоже уберет свою музыку с платформы.

«Безответственные люди распространяют ложь, которая стоит людям жизни. Я солидарна с Нилом Янгом и мировым научным и медицинским сообществом в этом вопросе», — сказала она.

Вместе с этим в социальных сетях активизировались призывы к отмене подписки на аудиостриминговый сервис. Компания не сообщила, сколько пользователей ушло, но в сообщении ее службы поддержки пользователям говорилось, что они «получают много заявок, поэтому могут медленно отвечать».

Принц Гарри и Меган Маркл, подписавшие многолетнее партнерство со Spotify по выпуску подкастов, также прокомментировали ситуацию. Они выразили озабоченность случившимся и надежду на то, что компания внесет изменения в работу платформы.

По состоянию на 30 января Spotify потерял более двух миллиардов долларов в рыночной стоимости и удалил более 20 тысяч эпизодов подкастов, связанных с COVID-19 и нарушавших политику платформы в отношении контента. С начала года стоимость ценных бумаг сервиса снизилась на 25%.

Это не первый случай, когда Spotify критиковали за подкаст Джо Рогана. По сообщениям Deadline, в начале января группа из 270 ученых, профессоров и врачей направила открытое письмо платформе. В нем они обеспокоились «ложными и социально вредными утверждениями», которые распространял комик в своих выпусках. Например, в одном из них присутствовал доктор Роберт Мэлоун, продвигающий теорию о том, что общественные лидеры загипнотизировали людей.