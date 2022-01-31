Spotify начнет помечать все подкасты на тему коронавируса

Аудиостриминговый сервис Spotify объявил, что будет добавлять специальные пометки к выпускам подкастов на коронавирусную тематику. С таким заявлением выступил один из сооснователей компании Дэниэл Эк. Сообщение появилось на официальном сайте сервиса.

«Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвященный коронавирусу, — ресурсу, который предоставляет легкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру», — сказано в сообщении.

В обращении к пользователям также отмечается, что обновление уже в ближайшие несколько дней станет доступным во всех странах, где используется сервис Spotify. Эк написал также, что такая пометка о содержании станет первой в своем роде.

Сервис Spotify начал свою работу в 2008 году, в России платформа была запущена летом 2020 года. На текущий момент на нем насчитывается больше 381 миллионов пользователей, вместе с 172 миллионами подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.