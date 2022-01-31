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    31 января 2022, 03:43

    Spotify начнет помечать все подкасты на тему коронавируса

    Аудиостриминговый сервис Spotify начнет помечать все подкасты на тему коронавируса

    Ирэна Вороник

    Аудиостриминговый сервис Spotify объявил, что будет добавлять специальные пометки к выпускам подкастов на коронавирусную тематику. С таким заявлением выступил один из сооснователей компании Дэниэл Эк. Сообщение появилось на официальном сайте сервиса.

    Spotify начнет помечать все подкасты на тему коронавируса

    «Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвященный коронавирусу, — ресурсу, который предоставляет легкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру», — сказано в сообщении.

    В обращении к пользователям также отмечается, что обновление уже в ближайшие несколько дней станет доступным во всех странах, где используется сервис Spotify. Эк написал также, что такая пометка о содержании станет первой в своем роде.

    Сервис Spotify начал свою работу в 2008 году, в России платформа была запущена летом 2020 года. На текущий момент на нем насчитывается больше 381 миллионов пользователей, вместе с 172 миллионами подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.