Рэпера R. Kelly признали виновным в торговле людьми. Он 20 лет унижал и насиловал несовершеннолетних

Американского рэп-исполнителя R. Kelly признали виновным в торговле людьми и рэкете. Процесс над певцом длился больше месяца, и ему грозит минимум 10 лет тюрьмы. Не исключено и пожизненное лишение свободы за все преступления сексуального характера.

Американского певца Роберта Сильвестра Келли, известного как R. Kelly, признали виновным в торговле людьми и рэкете. Присяжные совещались более суток, прежде чем вынести обвинение 52-летнему рэп-исполнителю по девяти пунктам. Согласно обвинению, он использовал на протяжении долгого времени свою известность и подвергал жертв сексуальному и физическому насилию.

Процесс над R. Kelly занял пять с половиной недель. Он шокировал американцев и открыл населению глаза на насилие в отношении женщин и детей, которое длилось более 10 лет.

Певцу грозит обязательный минимум в 10 лет тюрьмы, его также могут приговорить к пожизненному заключению. Приговор огласят 4 мая 2022 года. Адвокаты рэпера заявили, что подадут апелляцию.

Обвинения против певца

R. Kelly — один из тех известных людей, против которых шел судебный процесс в рамках движения #MeToo. Его обвинили в преступлениях сексуального характера, которые начались в нулевых. Многие его обвинители были, как и он, чернокожими, и это отличало его дело от предыдущих дел в рамках #MeToo, писало Reuters.

R. Kelly арестовали в Чикаго в июле 2019 года и отправили на два года в исправительный центр. Позднее певца перевели в тюрьму в Нью-Йорке на время процесса над ним. Ему несколько раз отказывали во внесении залога для освобождения, а в 2020 году судья заявил, что Келли склонен к побегу и может повлиять на свидетелей по его делу, написал The Guardian.

Певца признали виновным через два года после выхода документального сериала Surviving R. Kelly («Уцелеть после R. Kelly»). В нем ведущий рассказал, что певец избегал наказания во многом из-за того, что его жертвы чернокожие.

Помощник федерального прокурора Надиа Шихарта в заключительной речи в суде заявила, что певец был уверен в том, что музыка и слава позволяли ему делать все. Она также опровергла слова адвокатов R. Kelly, которые выставляли обвинителей как бывших фанатов, жаждущих наживы.

«Но он не гений, он преступник. Он хищник», — добавила юрист.

Даже после прошедшего в Нью-Йорке процесса Роберт Келли еще несколько раз появился в суде. В 2019 году его обвинили в производстве детской порнографии и создании помех правосудию. Но из-за пандемии процесс отложили. В феврале того же года в штате Иллинойс его обвинили в сексуальном насилии. Среди его жертв были несовершеннолетние. В августе 2019 года в штате Миннесота певца обвинили в вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

Показания жертв и свидетелей

Прокуроры также перечислили тактики, которыми пользовался певец во время насилия над жертвами. Он изолировал их в комнате в гостинице или в студии звукозаписи, заставлял называть себя папой и снимал на видео половой акт с ними. Другая жертва рассказывала, как он избивал ее обувью и заразил герпесом. На тот момент ей было 17 лет.

Девушка встретила певца на его концерте и прибавила себе один год. Изначально она не интересовалась Келли в романтическом ключе и хотела, чтобы тот помог ей построить карьеру певицы. У них была регулярная половая связь, а певец записывал их встречи на видео. Рэп-исполнитель пришел в ярость, когда девушка написала своему другу о нем, и избил ее.

Главный обвинитель Джеронда Пэйс рассказала, как певец душил ее, после того как она нарушила установленные им правила. Келли контролировал то, что она ест, как одевается и может ли принимать ванну. На момент первых сексуальных контактов с рэп-исполнителем ей было 16 лет, но она сказала Келли, что гораздо старше. Когда же Пэйс назвала свой истинный возраст, певец продолжил отношения с ней.

Во время процесса бывший менеджер туров певца подтвердил, что по приказу Келли дал взятку в размере 500 долларов государственному работнику, чтобы сделать для певицы Алии поддельный паспорт. Это нужно было для того, чтобы Келли мог жениться на ней, когда девушке было всего 15 лет. В поддельном документе ей было 18 лет, а R. Kelly на тот момент исполнилось 27 лет.

По версии прокуроров, Келли хотел использовать брак, чтобы оградить себя от обвинений в интимной связи с несовершеннолетними и не допустить показаний певицы против него. Один из свидетелей рассказал, что видел, как Келли насиловал Алию в 1993 году, когда ей было 13 или 14 лет.

Другие свидетели заявили в суде, что певец заставлял девушек писать ложные письма, в которых они рассказывали о насилии со стороны членов своей семьи или совершенных преступлениях. Келли таким образом пытался защитить себя.

С другой своей жертвой по имени Стефани Келли отправился в ресторан, где были его друзья, и приказал ей не разговаривать с другими мужчинами. По ее воспоминаниям, певец удивлялся, почему его увлечение молодыми девушками считали проблемой. Он сравнивал себя с певцом Джерри Ли Льюисом, который женился на 13-летней двоюродной сестре.

«Я — гений. Я могу делать все, что хочу», — заявлял Келли, согласно показаниям жертвы.