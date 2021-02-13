Reddit заинтересовался каннабисом. Фондовую биржу вновь залихорадило

В январе группа энтузиастов-инвесторов WallStreetBets из соцсети Reddit обрушила фондовую биржу. Не исключено, что она станет серьезной силой, управляющей курсами акций некоторых компаний. Одно обсуждение шанса на легализацию каннабиса в США и слияния двух канадских компаний, которые его производят, дало их ценным бумагам взрывной рост.

Пользователи Reddit уже сумели обыграть хедж-фонды, скупая акции компании GameStop. Она была на грани банкротства. Однако фанаты приставок и видеоигр, которыми торгует сеть, переиграли брокеров, сделав ценные бумаги компании самыми дорогими на фондовом рынке.

Как сообщил канал CNBC, пользователи соцсети в отдельной ветке обсуждения рассказали о своих прибылях от акций компаний Tilray, Canopy Growth, Aphria, Aurora Cannabis и Sundial Growers и призвали других трейдеров к ним присоединиться. В результате акции Tilray выросли более чем на 50%, акции Aurora Cannabis — примерно на 20%, OrganiGram — на 37%, а акции Sundial Growers — почти на 80%.

Мы считаем, что рост популярности канадских компаний в основном вызван розничными инвесторами, возможно, с Robinhood и Reddit. Я не могу сказать, что это случай типа GameStop, но ралли в Канаде основано не на фундаментальных принципах Пабло Зуаник аналитик Cantor Fitzgerald

Впрочем, уже 11 февраля их стоимость вернулась практически к первоначальным показателям. Несколько аналитиков, которые занимаются компаниями, производящими каннабис, сообщили CNBC в среду, что зафиксированный рост цен не имеет прочной основы.

Действительно, пользователи Reddit всего лишь обсуждали предстоящее слияние Tilray и Aphria. Некоторые высказались по поводу возможной декриминализации этого бизнеса при администрации Байдена. Якобы она способна спровоцировать устойчивый рост предпринимательского интереса.

Убыточный бизнес пошел в рост

Для некоторых компаний обсуждение их бизнеса на Reddit стало настоящей палочкой-выручалочкой. Из-за резкого роста цен на акции убыточная Sundial смогла, по данным портала Fool, привлечь дополнительный капитал, увеличив денежные средства на балансе. С начала года рыночная капитализация предприятия выросла более чем на 1200%, а цена акций — примерно на 720%.

У компании Tilray и так дела обстояли неплохо. После объединения с Aphria она планировала сформировать крупнейшее в мире предприятие по производству каннабиса. Уже заключено дистрибьютерское соглашение с Великобританией. Первая партия медицинского каннабиса отправлена в Испанию, Португалия дала свое первое и пока единственное разрешение на продажу этого вида фармакологических продуктов.

Акции OrganiGram также выросли более чем в три раза с начала года. Это самое маленькое предприятие из ведущих в отрасли трех компаний с рыночной капитализацией чуть более миллиарда долларов, и до последнего времени оно считалось убыточным.

Дело на миллиарды долларов

Ажиотаж на бирже несколько поутих, но серьезный настрой администрации президента США Джозефа Байдена на легализацию каннабиса в медицинских целях показывает, что его производство в ближайшее десятилетие может стать очень прибыльным делом.

Эксперты считают, что при декриминализации использования каннабиса в рекреационных целях к 2030 году рынок может вырасти до 115 миллиардов долларов в год. Даже если легализация будет частичной, только в 15 штатах, через десять лет он достигнет 50 миллиардов долларов.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и двое его коллег-сенаторов пообещали сделать законопроект о каннабисе ключевой частью заседаний нынешнего Конгресса и намерены опубликовать документ в ближайшем будущем.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо уже внес производство легализованного каннабиса в бюджет текущего года. По его подсчетам, после декриминализации этот бизнес даст более 60 тысяч рабочих мест, подстегнет экономическую активность на 3,5 миллиарда долларов и принесет в казну более 300 миллионов долларов налоговых поступлений.