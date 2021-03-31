Разрушитель ангелов. Психологи назвали мотивы вандала со старого кладбище в Петербурге

В Санкт-Петербурге поймали 60-летнего мужчину, который издевался над статуями ангелов на старинном кладбище. Подтолкнуть к вандализму могли психические расстройства или несостоятельность в жизни.

Полиция в Санкт-Петербурге поймала вандала, который разрушал фигуры ангелов на кладбище. Им оказался 60-летний пенсионер Дмитрий Б. Как выяснилось, на протяжении нескольких лет он постоянно приходил на кладбище только для того, чтобы разрушить надгробные статуи ангелов.

Дмитрий повреждал лица статуям, писал краской нецензурную лексику, отламывал крылья. Потерпевшей признана женщина, которой несколько раз пришлось реставрировать памятник за миллион рублей на могиле сына.

В квартире вандала нашли балаклаву, банку с краской и одежду, в которой он выходил разрушать статуи.

Против петербуржца возбудили два уголовных дела — по статье 244 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» и 214 «Вандализм».

До этого Дмитрий не был судим, а также не состоял на учете в психдиспансере.

Осквернение ангелов

Издевательство над памятниками, как правило, шокирует обычного человека и вызывает много вопросов. Специалисты уверены, что у вандала могли быть свои особые мотивы. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров объяснил «360», что к разрушению памятника петербуржца могли подтолкнуть устоявшиеся убеждения.

Он может считать, что делает что-то полезное, что люди, верящие в ангелов, заблуждаются. Он мог думать, что такие статуи оскверняют кладбища Павел Жавнеров.

Психолог допустил, что у вандала были обстоятельства, заставившие его думать, что такие фигуры опасны.

«Может, он когда-то ударился о фигуру, и это повлияло на его жизнь. Может, у него убежденность, что эти ангелы за ним следят», — добавил психолог.

Психолог Андрей Зберовский рассказал, что у вандализма, как правило, есть четыре мотива. Согласно первому, человек не состоялся в жизни и пытается таким образом пометить свою территорию и повысить социальную значимость.

Второй мотив — психическое расстройство. «Такие люди наполняют памятники какими-то особыми смыслами», — добавил психолог.

Третий мотив говорит о стремлении войти в историю любым путем. И последний — социальная зависть. По мнению психолога, у петербуржца, вероятно, был либо первый, либо второй мотив.

Дурной пример

В России было немало случаев, когда вандалы оскверняли чужие могилы. За неделю до поимки петербургского вандала повредили надгробия в Тверской области. Полицейские нашли на кладбище перчатки, следы обуви, а также изъяли биологические данные. Сейчас пытаются узнать сколько всего могил сломали и за какой период времени.

Нецензурные надписи на надгробиях оставлял не только петербуржец. За этим год назад заметили и приморца. В день преступления злоумышленник был нетрезв, и, как сам рассказал правоохранителям, находился в плохом настроении. Увидев могилы, мужчина решил раскрасить их с помощью баллончика с краской. Экспертиза показала, что он вменяем, а суд назначил ему 360 часов обязательных работ.