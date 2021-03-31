Петербургский пенсионер разрушал памятники в виде ангелов на кладбище

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который несколько лет портил скульптуры ангелов на Красненьком кладбище. Вандалом оказался 60-летний пенсионер.

Мужчина живет недалеко от городского кладбища, сообщило РИА ФАН со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионер на протяжении нескольких лет разбивал и уродовал скульптуры, установленные на могилах. По неизвестной причине, мужчина выбирал памятники в виде ангелов. Он разрисовывал их краской, писал на них нецензурные слова, ломал крылья и разбивал лица.

От рук вандала несколько раз страдала одна из жительниц Санкт-Петербурга. Она неоднократно реставрировала фигуру ангела стоимостью в миллион рублей на могиле покойного сына.

«В квартире подозреваемого был проведен обыск: изъята балаклава, банка с краской и одежда, которую использовал петербуржец при своих походах на кладбище. При этом в ходе опроса мужчина не смог внятно пояснить мотивы своих поступков», — сообщили в МВД по Петербургу РИА «Новости».

На 60-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям: «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» и «Вандализм».