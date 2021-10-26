Бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Алексея Новосельцева нашли убитым в бане в Новой Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, тело нашли в поселении Десеновское. При осмотре на трупе выявили ножевые ранения и гематомы. Источник добавил, что погибшего обнаружила дочь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По словам источника Telegram-канала Mash, одной из версий является месть Новосельцеву за его работу в МВД.

В 2002 году он возглавлял опергруппу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Убийцы были установлены и отправлены за решетку.