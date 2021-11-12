Разгромная победа России над Кипром 6:0. Такой футбол нам нужен

Сборная России по футболу разгромила соперников из команды Кипра в отборочном матче на ЧМ 2022. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. После финального свистка болельщики принялись бурно обсуждать результаты в соцсетях. Не остались в стороне и футбольные эксперты, у которых возникли вопросы к началу игры.

Встреча сборных России и Кипра проходила 11 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Команды играют в группе H отборочного тура чемпионата мира 2022 года. Счет в матче на четвертой минуте открыл Александр Ерохин.

Еще во время игры удалось отличиться Федору Смолову (55), Андрею Мостовому (56), Алексею Сутормину (62) и Антону Заболотному (81). Решающий гол на 87-й минуте снова забил Ерохин. Его выбрали лучшим игроком матча.

По итогам девяти игр сборная России заработала 22 очка. Команда лидирует в своей группе. Вторыми идут хорваты с отставанием в пять очков.

«Вот это футбол!»

После завершения матча болельщики стали делиться своими впечатлениями от игры в соцсетях. Одна из фанаток засняла видео на трибуне, где все скандировали: «Вперед, Россия».

«Вот это футбол! Наши молодцы, мне понравилось! 6:0 Кипр. Ура, победа!» — написал один из пользователей в Twitter.

«С момента назначения Карпина на пост главного тренера не пропускаю ни одного матча сборной. Валерий Георгиевич, спасибо за то, что вернули мне веру в российский футбол», — обратился к главному тренеру сборной болельщик.

«Такой футбол нам нужен!» — заявил еще один фанат.

«Русским футболистам наконец-то сделали нормальные прививки или объясните мне пожалуйста, что сейчас происходит? Шесть ноль идут, офигеть! Вот на такой футбол смотреть приятно», — отметили в комментариях.

«Россия — Кипр 6:0. Не счет делает игру, а игра игру. Посмотрел 20 минут игры, на фоне кипрской сборной выглядят неплохо. Четко видна новая тактика игры, скорость, техника владения мячом, точность передач и так далее», — поделился своими впечатлениями мужчина.

«Получалось абсолютно все»

По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, быстрый первый гол в первом тайме сыграл злую шутку с игроками. В команде появилась некая расхлябанность, но после второго гола стало получаться абсолютно все.

«Нельзя сбрасывать со счетов, что и киприоты после второго гола подразвалились. Уже не было такого заряда у них, как это было при счете 1:0. Я думаю, что и то, и другое сыграло. Уровень сопротивления у киприотов снизился», — заявил Карпин во время пресс-конференции.

Источник фото: РИА «Новости»

Он признался, что стал думать о матче с Хорватией после третьего забитого гола. Тренер отметил, что его не беспокоит состояние футболистов, но беспокоит их восстановление.

«Напихал?»

После игры полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов признался, что немного волновался и нервничал. В перерыве, как он заявил, Карпин высказал недовольство игрой.

«Неуверенность была, сделал неточные передачи, но потом вошел в игру и чувствовал себя великолепно. Эмоции — топ. Первый гол забили, расслабились, вальяжно начали играть. В перерыве Валерий Георгиевич напихал немножко. Забили второй и потом уже не сбавляли обороты», — сказал футболист журналистам.

Во время пресс-конференции главный тренер решил прояснить ситуацию. Он заверил, что не говорил в перерыве ничего сверхъестественного.

«Глебов говорит, что я напихал, ничего не пихал. Скорректировали позиции. И не это повлияло даже, а второй гол», — сказал Карпин.

Мнения экспертов

Со словами Карпина о первом забитом мяче согласился бывший тренер Борис Игнатьев. По его мнению, после открытия счета должный настрой пропал. В некоторых эпизодах команда действовала на уровне соперников и допускала непозволительный технический брак.

Гол Ерохина нас убаюкал. Во втором тайме, видимо, сработали указания Валерия Карпина, динамика заметно увеличилась. Сборная Кипра под давлением нашей команды показала свою несостоятельность и под навалом голов на любой вкус оказалась в состоянии нокдауна Борис Игнатьев бывший тренер

При этом эксперт подчеркнул, что футболисты вышли на поле с пониманием поставленной задачи и действовали на хороших скоростях, написало РИА «Новости». Остался доволен игрой и Почетный президент РФС Вячеслав Колосков. По его словам, встреча удалась со всех точек зрения.

«Впечатления очень хорошие несмотря на то, что первый тайм вызывал недоумение. Второй тайм все расставил на места. Сыграли великолепно, раскрепощенно. Голы были на любой вкус. Причем играли очень аккуратно, чтобы не получить желтых карточек. Все, что тренеры планировали, было выполнено», — сказал он изданию «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин подчеркнул, что ему не понравилось начало встречи и некоторые моменты у ворот команды. По его мнению, игру нужно было начать агрессивней, устроив прессинг на чужой половине поля. В этом случае разгромный счет футболисты получили бы раньше.

Главный итог этого матча состоит в том, что мы подходим в хорошем настроении и в хорошей форме к важнейшей игре с хорватами Дмитрий Булыкин экс-футболист сборной России

Впереди хорваты

Футболистам российской сборной не стоит расслабляться. Впереди их ждет игра против хорватов. Экс-тренер Игнатьев считает, что игрокам нужно настроиться на победу.

«У Карпина есть ясная картина о своем боевом войске перед самой главной игрой сезона. В Сплите нас устроит любой результат, только не поражение. Но нельзя действовать по принципу „Лишь бы нам не забили“. У хорватов достаточно мастеров высокого уровня, выступающих в клубах топ-уровня», — пояснил Игнатьев.

Ранее футбольный эксперт Андрей Малосолов в разговоре с «360» озвучил схожую точку зрения.

«В первую нашу игру в России хорваты были не в очень хорошем функциональном состоянии: было много травмированных игроков. А сейчас они в очень хорошей форме, основные лидеры в строю, и это будет очень нелегкий матч», — подчеркивал он.

По словам Карпина, разгромный счет в матче с Кипром никак не может негативно отразиться перед игрой с Хорватией. Такой результат встречи только добавляет эмоций. При этом тренер отметил, что россиянам простоит сыграть против сильных соперников.

Обе команды — исключительные, сильные. Но не стоит забывать, что Россия на первом месте. А сейчас Хорватии предстоит вложить много сил для победы. Будет интересная игра. Хорватам нужно будет поднажать, чтобы выйти на чемпионат мира Валерий Карпин главный тренер сборной России

Сборная России выйдет на поле против соперников из Хорватии в воскресенье, 14 ноября. Матч пройдет в городе Сплит.