В центре Алма-Аты началась сильная перестрелка, захвачено здание телеканала «Мир»

Выстрелы в Алма-Ате были слышны всю минувшую ночь. Утром на центральной площади города началась сильная перестрелка, сообщило РИА «Новости».

По данным «Хабар 24», группа людей забаррикадировались в здании телеканала «Мир» на площади Республики. В результате есть погибшие, их тела лежат на улице, написал «Sputnik Казахстан».

Замруководителя администрации президента республики Даурен Абаев заявил журналистам, что военнослужащие, которые прибыли в страну в составе миротворческого контингента ОДКБ не участвуют в боевых действиях и не занимаются ликвидацией боевиков.

По его словам, участники беспорядков собрались в организованную группу. Они нападали на оружейные магазины, на полицейских, отбирая у них средства связи. Абаев обратил внимание, что эта группа людей уничтожала камеры наружного наблюдения, а также несколько раз пыталась выйти в прямой эфир на центральном телевидении.