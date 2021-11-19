Петербуржец убил отца и расчленил его тело. За мужчиной и раньше замечали странности

В Санкт-Петербурге мужчину заподозрили в убийстве собственного отца. Пенсионера он застрелил во время спора из-за квартиры, расчленил тело и пытался утопить его в городской реке. Предполагаемого преступника уже задержали. Что известно о дикой истории — в материале «360».

В одном из домов на Новосмоленской набережной произошла ссора: мужчина поспорил с пожилым отцом из-за жилья. В ходе конфликта он выстрелил в пенсионера, который от полученной травмы скончался. Петербуржец решил не сообщать о случившемся ни медикам, ни полицейским.

Следователи предполагают, что свою жертву горожанин распилил на части, упаковал их в пакеты и сбросил в реку, привязав к двум металлическим тележкам. Первую довольно быстро нашли рабочие.

Сумки с останками

Клетчатую сумку, привязанную к тележке, обнаружили 16 ноября во время реконструкции набережной в Василеостровском районе, сообщили «Невские новости». На место прибыли правоохранители, криминалисты и судмедэксперты. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В извлеченной из Смоленки сумке нашли, по предварительным данным, останки Александра Г. Его личность подтвердил источник. Сына погибшего задержали, заподозрив в причастности к преступлению.

Следователи предположили, что петербуржец застрелил отца из охотничьего ружья. Позже правоохранители изъяли оружие. В жестоком убийстве родственника мужчина в итоге признался и уточнил, что останки выбросил в воду в двух пакетах. Ему предъявили обвинение, уточнили в пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу.

В первом лежали туловище, руки и голова 66-летнего мужчины, писало РИА ФАН. Во втором 18 ноября нашли другие части тела убитого. В региональном СК, добавил kp.ru, назначили дополнительную судебно-медицинскую экспертизу.

Подозреваемого арестовали

Следователи полагают, что убийство произошло 13 ноября. Петербуржец выстрелил своему отцу в голову. После содеянного, сообщило РИА «Новости», мужчина расчленил тело пенсионера электролобзиком и выкинул в реку.

После обнаружения первой сумки, писали «Невские новости», правоохранители пришли с обыском в квартиру на Новосмоленской набережной, где жил пенсионер с женой и двумя взрослыми детьми — дочерью и сыном. Полицейские отвезли 35-летнего мужчину в отделение в качестве главного подозреваемого.

«Ранее я не судим, работаю мойщиком в метрополитене», — процитировал мужчину kp.ru во время заседания по избранию ему меры пресечения.

Петербуржца отправили в СИЗО до 15 января, сообщила «Фонтанка». Решение вынес Василеостровский районный суд.

Не первая агрессия

Погибший, писал kp.ru, ранее занимался адвокатской практикой и работал в прокуратуре. Мужчина был женат, вырастил сына и дочь. Последняя обратилась в полицию об исчезновении пенсионера.

Экс-супруг сестры подозреваемого заявил, что у 35-летнего мужчины уже случались приступы неадекватного поведения. Однажды он якобы пытался убить своего зятя — ударил острым лезвием топора в затылок.

«Никаких ссор, разговоров — ничего не было перед этим. Просто стукнул, после этого попытался еще раз. Попал мне в локоть, но я сумел забрать у него топор», — рассказал мужчина.

После нападения он попал в реанимацию. А напавшего на него родственника от тюрьмы, по иронии судьбы, спас именно отец.

Соседка расчлененного мужчины рассказала «Невским новостям», что замечала за его сыном странности.

«Сын у них немножко с отклонениями, были с ним неприятности нехорошие», — заметила женщина, назвав всю семью погибшего пенсионера замкнутой.