Останки убитого сыном пенсионера нашли в реке в Петербурге

Еще один пакет с останками пенсионера нашли в реке Смоленке в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве мужчины уже задержали его сына. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В распоряжении издания оказались кадры с места поисков водолазов. На них видно, что из воды вытащили тележку — к ней были привязаны мешки с частями тела.

Речь идет об останках пенсионера, в убийстве которого обвиняют его сына. Преступление произошло в одном из домов на Новосмоленской набережной. По предварительным данным, мужчина выстрелил в отца во время спора из-за квартиры. Пенсионер скончался на месте от полученной травмы, однако его сын не стал обращаться к медикам или полицейским.

Вместо этого он решил избавиться от тела и распилил труп отца на части, расфасовав их по пакетам, полагает следствие. Мужчина привязал пакеты к двум металлическим тележкам, отвез на набережную и сбросил в реку. Однако вскоре рабочие нашли первую тележку с частями тела убитого.

В результате сына пенсионера задержали — его отправили под арест на два месяца по решению Василеостровского районного суда Петербурга. Правоохранители возбудили уголовное дело.