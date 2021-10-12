Путин поставил задачу перед депутатами. О чем говорит обращение президента к Госдуме

Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы VIII созыва. В своей речи он уделил особое внимание социальной поддержке населения. Президент также назвал угрозу стабильного развития демографического будущего: это низкие доходы россиян.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва. В своей речи он дал поручения членам парламента. По итогам прошедших выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила большинство голосов. В парламент также вошли ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и партия «Новые люди».

Президент заявил, что доверие, которое россияне оказали избранным депутатам, связано с надеждой на качественную работу всех уровней власти, написало РИА «Новости».

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что законодательные инициативы депутатов нового созыва Госдумы должны быть увязаны с национальными целями развития.

Социальная поддержка

Особое внимание в своей речи Владимир Путин уделил социальной поддержке населения.

«Главный наш враг — угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — заявил Владимир Путин.

Его слова на выступлении могут быть не связаны с экономическими и социальными последствиями после пандемии. Специалисты считают, что президент обратился к главной проблеме, которая находится внутри. Это как раз и есть низкий доход россиян. Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил «360», что сейчас наметился сильный разрыв между богатыми и бедными в стране.

У нас приблизительно 5-7% супербогатых людей, которые могут себе позволить все, и примерно 80% населения, которое выживает, потому что получает зарплату или пенсию. То есть не может себе позволить приобрести себе те товары, которые хотело бы Геннадий Подлесный.

Это связано с психологическим фактором, поскольку человек всегда хочет большего, чем он имеет.

Подлесный предположил, что Владимир Путин обеспокоен относительной бедностью в России. И хотя россияне живут лучше, чем в некоторых сопредельных странах, стремление получать больше, чем уже есть, может расколоть общество окончательно.

Политтехнолог Никита Донцов отметил, что это высказывание, вероятно, базируется на результатах социологических исследований, в том числе и закрытых.

«Большинство граждан называет финансовую причину основной при отказе от создания семьи, от рождения детей. Сейчас существуют финансовые стимулы от государства», — рассказал Донцов.

Помощь молодой семье

Президент России также затронул и другой социальный аспект в своей речи — поддержку семей.

«В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы», — заявил Владимир Путин.

По словам Подлесного, заявление президента страны вполне укладывается в одну из приоритетных национальных программ — программу демографии. Проблема рождаемости в России, по мнению специалиста, опять же связана со стремлением получать больше благ. Он напомнил, что прибалтийские республики в составе СССР всегда имели высокий уровень жизни, но рождаемость была небольшая.

Демографическая проблема намного сложнее, чем кажется. По мнению Подлесного, при низкой рождаемости не будет ресурсов для выполнения обязательств государства перед старшим поколением.

«Чтобы этого не случилось, у нас есть государственные запасы, финансовые запасы и, самое главное, есть политика Путина, которая учитывает это», — рассказал Подлесный.

Эксперт уверен в том, что если президент Владимир Путин пойдет в реализации политики до конца, то для женщины, у которой нет рядом спутника, не будет стоять вопрос о рождении ребенка.

Схожее мнение выразил и Никита Донцов. По его словам, уменьшение населения не скажется позитивно на экономике страны.

«Территория большая, ее необходимо развивать, а для этого тоже нужны люди. Чтобы они создавали предприятия и могли на них работать, привлекать инвестиции. Для государства демография — это задача номер один», — рассказал Донцов.

Индексация материнского капитала

Другая важная социальная тема, которую затронул Владимир Путин, — это индексация материнского капитала.

«Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — сказал президент.

Это решение могут воплотить в жизнь в первую очередь. Подлесный напомнил, что хотя в Госдуме находятся более 50 различных законопроектов с прошлого созыва, президентские законопроекты будут приняты в первую очередь.

Никита Донцов напомнил, что после принятия поправок к Конституции Россия действует как социально ориентированное государство. Она будет вырабатывать новые меры социальной поддержки граждан.