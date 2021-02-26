Знак дружбы и защиты. Подаренный Путину меч оказался символом
Президент Киргизии вручил Владимиру Путину меч. Это случилось во время двухсторонней встречи, которая прошла в Кремле 24 февраля. Политологи по-разному смотрят на подобный подарок. Кому-то кажется, что просто так такие презенты главам государств не делают. Другие же полагают, что никакого символизма нет.
Ставший в январе президентом Киргизии Садыр Жапаров подарил Путину меч, сделанный киргизскими мастерами. Жапаров вручил его во время встречи, которая прошла 24 февраля в Кремле. Там же главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе о включении трудовых мигрантов в программу вакцинации от коронавируса и об укреплении стратегического партнерства с Россией.
В беседе с «360» независимый политолог Марс Сариев сказал, что меч — не случайный подарок.
Думаю, это неслучайно и символизм в подарке есть. Меч символизирует, что Киргизстан и Россия являются стратегическими партнерами. <…> Военная составляющая растет, и в этом отношении это как символ военного братства между двумя странами стратегического партнерства
По словам Сариева, исторически жители Киргизии дарили меч своим союзникам, которые так показывали, что готовы защищать друг друга и что партнерство и дружба нерушимы. Сариев добавил, что в странах Центральной Азии подарки всегда что-то символизируют.
Киргизский политолог Мурат Суюнбаев в разговоре с «360» выразил обратное мнение. По его словам, глубокого смысла в подарке нет. Меч — это просто дань восточным традициям.
По словам Суюнбаева, в Средневековье политические предводители были военными и дарили мечи друг другу. То есть искать в подарке «намек на военные дела» в современном понимании не стоит.
Подарки президенту
Владимир Путин получал подарки от глав разных государств.
Необычный презент Путину преподнес бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Сочи. Итальянец не забыл, что у российского лидера тогда был юбилей, и вручил президенту пододеяльник с вышивкой ручной работы. На ткани были изображены Путин и Берлускони во время рукопожатия на фоне московского собора Василия Блаженного и римского Колизея.
Путину уже дарили средневековое оружие. Король Бахрейна Хамад бен Иса аль Халиф в 2016 году подарил российскому лидеру меч Победы, изготовленный из дамасской стали и драгоценных металлов. Оружие было создано по заказу самого короля.
К 50-летию Путина Владимир Воронин, занимавший пост президента Молдавии, вручил ему живого крокодила со словами: «Крокодил — единственное животное, которое не сдает назад».
В 2008 году президент России получил на день рождения уссурийского тигренка. Сначала Маша жила в Ново-Огареве, но потом переехала в зоопарк в Геленджике.
Вообще Путину часто дарили животных. В 2002 году Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра по чрезвычайным ситуациям, подарил Путину лабрадора. Собака умерла в 2014 году от старости.
Вторую собаку российскому лидеру вручил бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время его визита в Софию в 2010-м. Пес был каракачанской породы, его назвали Баффи. Это имя придумал мальчик по имени Дима Соколов, так как имя для животного предложили выбрать россиянам.
В 2011-м президенту России получил от губернатора префектуры Акита щенка знаменитой породы акита-ину. Путин дал питомцу кличку Юмэ, что в переводе с японского означает «Мечта».
Четвертым питомцем Путина стал алабай по кличке Верный. Его главе государства подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в честь дня рождения.