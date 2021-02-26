Знак дружбы и защиты. Подаренный Путину меч оказался символом

Президент Киргизии вручил Владимиру Путину меч. Это случилось во время двухсторонней встречи, которая прошла в Кремле 24 февраля. Политологи по-разному смотрят на подобный подарок. Кому-то кажется, что просто так такие презенты главам государств не делают. Другие же полагают, что никакого символизма нет.

Ставший в январе президентом Киргизии Садыр Жапаров подарил Путину меч, сделанный киргизскими мастерами. Жапаров вручил его во время встречи, которая прошла 24 февраля в Кремле. Там же главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе о включении трудовых мигрантов в программу вакцинации от коронавируса и об укреплении стратегического партнерства с Россией.

В беседе с «360» независимый политолог Марс Сариев сказал, что меч — не случайный подарок.

Думаю, это неслучайно и символизм в подарке есть. Меч символизирует, что Киргизстан и Россия являются стратегическими партнерами. <…> Военная составляющая растет, и в этом отношении это как символ военного братства между двумя странами стратегического партнерства Марс Сариев.

По словам Сариева, исторически жители Киргизии дарили меч своим союзникам, которые так показывали, что готовы защищать друг друга и что партнерство и дружба нерушимы. Сариев добавил, что в странах Центральной Азии подарки всегда что-то символизируют.

Киргизский политолог Мурат Суюнбаев в разговоре с «360» выразил обратное мнение. По его словам, глубокого смысла в подарке нет. Меч — это просто дань восточным традициям.

По словам Суюнбаева, в Средневековье политические предводители были военными и дарили мечи друг другу. То есть искать в подарке «намек на военные дела» в современном понимании не стоит.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Подарки президенту

Владимир Путин получал подарки от глав разных государств.

Необычный презент Путину преподнес бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Сочи. Итальянец не забыл, что у российского лидера тогда был юбилей, и вручил президенту пододеяльник с вышивкой ручной работы. На ткани были изображены Путин и Берлускони во время рукопожатия на фоне московского собора Василия Блаженного и римского Колизея.

Путину уже дарили средневековое оружие. Король Бахрейна Хамад бен Иса аль Халиф в 2016 году подарил российскому лидеру меч Победы, изготовленный из дамасской стали и драгоценных металлов. Оружие было создано по заказу самого короля.

Источник фото: РИА «Новости» / Михаил Климентьев

К 50-летию Путина Владимир Воронин, занимавший пост президента Молдавии, вручил ему живого крокодила со словами: «Крокодил — единственное животное, которое не сдает назад».

В 2008 году президент России получил на день рождения уссурийского тигренка. Сначала Маша жила в Ново-Огареве, но потом переехала в зоопарк в Геленджике.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Никольский

Вообще Путину часто дарили животных. В 2002 году Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра по чрезвычайным ситуациям, подарил Путину лабрадора. Собака умерла в 2014 году от старости.

Вторую собаку российскому лидеру вручил бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время его визита в Софию в 2010-м. Пес был каракачанской породы, его назвали Баффи. Это имя придумал мальчик по имени Дима Соколов, так как имя для животного предложили выбрать россиянам.

В 2011-м президенту России получил от губернатора префектуры Акита щенка знаменитой породы акита-ину. Путин дал питомцу кличку Юмэ, что в переводе с японского означает «Мечта».

Источник фото: сайт президента РФ

Четвертым питомцем Путина стал алабай по кличке Верный. Его главе государства подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в честь дня рождения.