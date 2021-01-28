Садыр Жапаров официально стал президентом Киргизии

Он зачитал текст присяги в рамках церемонии инаугурации. Далее в зале Киргизской государственной филармонии Жапарову вручили штандарт. Также политик получил удостоверение и нагрудный знак президента. Уточняется, что от приглашения глав других стран и журналистов на мероприятие власти отказались, пишет «Парламентская газета».

10 января в Киргизии состоялись досрочные президентские выборы и референдум. Граждане государства выбирали форму правления между парламентской или президентской. На должность главы государства было 17 претендентов. Согласно данным ЦИК Киргизии, Жапаров набрал более 79 процентов голосов.