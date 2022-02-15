Все крытые переходы Подмосковья начнут строить по новым стандартам: с лифтами и более широкими

Еще 44 перехода построят в Подмосковье к концу 2024 года. Они будут надземными или одноуровневыми, но главное — безопасными. За основу возьмут новый стандарт: широкие коридоры и обязательное наличие грузовых лифтов. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил во «ВКонтакте».

Уже в июле этого года пешеходный переход откроют в Химках, на Транспортном проезде, а в 2023-м — в Люберцах, Реутове, Истре, Раменском, Серпухове и Ленинском.

Мы с коллегами из РЖД поменяем стандарты — все новые подобные переходы будем строить уже с лифтами, а не подъемниками Андрей Воробьев.

Для надземного перехода будет несколько обязательных условий. Первое — он должен быть крытым. Вместе с тем ширина коридоров составит не менее четырех метров, а внутри установят грузовые лифты.

Проект нового перехода в Дедовске

«Наличие грузовых лифтов даст возможность подниматься с коляской, велосипедом или тяжелыми сумками», — отметил Андрей Воробьев.

Новые лифты установят и в проблемном месте в Балашихе — на Зеленой улице. Сейчас там жители не могут полноценно пользоваться наземным переходом.

«Все из-за постоянно ломающихся там подъемников. Тяжело мамам с колясками, пожилым людям, пешеходам с сумками. Починить подъемник — одна история, но этот механизм уже должен остаться в прошлом. Это несовременно и неудобно», — объяснил губернатор Подмосковья.

Ранее он поручил в ближайшее время решить проблему с неработающим подъемником в новом переходе Балашихи.