Путь мигранта в России. Почему нелегалы невыгодны работодателям

Объем нелегальной миграции в России не так велик. Однако немало прибывших в страну официально трудятся без разрешительных документов. Благодаря высоким штрафам такие работники невыгодны работодателю. А серые схемы оплаты только привлекают внимание налоговой и полиции.

Мигрантов-нарушителей вышлют из РФ

На расширенном заседании коллегии МВД Владимир Путин заявил, что любые правонарушения в среде мигрантов, связанные с разжиганием экстремизма, должны караться незамедлительной высылкой. При этом президент России отметил, что иностранцам, которые соблюдают законы, уважают российские традиции и культуру, всегда рады.

Путин подчеркнул, что против нелегальной миграции и преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой бизнес, должны быть выработаны самые жесткие меры. Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрой высылки иностранцев за пределы России и запрета на въезд в будущем, сообщил РБК.

Глава государства также отметил, что преступность в общественных местах в России сократилась, и поблагодарил коллектив МВД за работу. При этом глава ведомства Владимир Колокольцев признал, что количество уголовных преступлений, совершенных иностранцами в России, увеличилось за 2021 год на 6%, рассказало РИА «Новости».

Без мигрантов хотят обойтись

Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин призвал отказаться от рабочих мигрантов в России. По его словам, сегодня приезжие рабочие трудятся на 50% больше россиянина, а получают на 30% меньше. Чтобы справиться без привлечения гастарбайтеров, вице-премьер предложил поднять среднюю заплату по России и повысить производительность труда.

«Я против мигрантов, но давайте тогда скажем, как мы будем решать эту задачу — нехватки трудовых ресурсов и защиты от всех негативных моментов, связанных с мигрантами», — сказал Хуснуллин во время выступления в Госдуме.

Марат Хуснуллин привел в качестве примера Дубай, где живут миллион арабов и восемь миллионов мигрантов. Также он выступил за разработку жесткого законодательства, чтобы обезопасить общество от негативных моментов, которые связаны с мигрантами.

Нелегалами становятся из-за бюрократов

Директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский рассказал «360», что благодаря хорошей работе полиции умышленных нелегалов в России не очень много. Однако есть те, кто попал в нелегалы из-за банальных бюрократических проволочек — просто не успели вовремя продлить регистрацию.

Просрочил пребывание на один день — и ты уже нелегал, это административное правонарушение. Есть еще одна категория, которую часто путают с нелегалами: это те, кто работает нелегально в РФ — находится на территории России легально, но трудится без оформления», — сказал Юрий Московский.

Он пояснил, что часто эти люди прибывают в Россию по линии «90-180»: граждане стран СНГ могут находиться на территории РФ 90 дней в периоде 180 дней. Они указывают целью пребывания личные мотивы, но в реальности приезжают на заработки на стройках или в службе доставки.

Нелегально попасть в Россию нельзя

По словам Юрия Московского, ряд экспертов очень часто смешивают эти категории мигрантов, создавая впечатление колоссального количества нелегалов в России. В Москве общий объем работающих иностранных граждан 650-700 тысяч человек, если считать и студентов, которые недавно получили право официально работать. В России же работают порядка двух миллионов иностранных граждан.

«Проникнуть нелегально в Российскую Федерацию довольно тяжело, вопреки всем легендам. Пути проезда и прохода в страну довольно просты: аэропорт (попробуй проникнуть там нелегально!), поезд и автодороги. Везде так или иначе проверяют документы», — сказал Юрий Московский.

Он уточнил, что большая часть нелегалов — это те, кто, официально въехав в Россию, не стал продлевать разрешение на пребывание. Однако таких граждан все меньше — полиция и соответствующие структуры очень хорошо контролируют этот вопрос. Проблема есть, но она решается.

Нелегалы невыгодны работодателям

Все предпочитают пребывать в РФ легально, а вот трудовая деятельность без оформления необходимых документов выгодна работодателю, так как дает возможность уйти от налогов, отметил Юрий Московский. Да и самим мигрантам выгодно получать больше денег без необходимых отчислений.

«Обвинять работника неправильно, нужно в первую очередь обвинять работодателя, который вводит эту серую схему. А уже работник вынужден следовать этой схеме, тем более что он тоже заинтересован, чтобы денег побольше получить. Тем более что он же чувствует себя работником временным», — сказал Юрий Московский.

Сегодня работодателю становится невыгодно нанимать нелегалов: за одного такого работника в Москве и Подмосковье штраф от 400 тысяч до миллиона рублей. Поэтому их оформляют на минимальную зарплату, а еще треть или две трети платят нелегально. Однако все это отслеживается и привлекает внимание налоговой службы.

При этом Юрий Московский подчеркнул, что сегодня, вопреки всяким легендам, многие иностранные работники получают больше россиян. Разумеется, речь идет о «чистых» деньгах, которые выдаются на руки. Это понятно — люди для того и приехали, чтобы заработать, поэтому трудятся по 15-16 часов.