Хуснуллин предложил принять меры, которые помогут отказаться от рабочих мигрантов в России

Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что не является сторонником привлечения в Россию рабочих мигрантов. Однако обратил внимание на проблему нехватки трудовых ресурсов и призвал ее решить.

«Я против мигрантов, но давайте тогда скажем, как мы будем решать эту задачу — нехватки трудовых ресурсов и защиты от всех негативных моментов, связанных с мигрантами», — сказал Хуснуллин во время выступления в Госдуме.

Он заметил, что мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина, а получает на 30% меньше. Вице-премьер предложил принять решение работать без мигрантов. Однако в этом случае надо поднять среднюю заплату по России и повысить производительность труда.

«Это все в наших руках, как примем решение, так и будет. Я говорю о цивилизованной, организованной миграции — по жестким правилам и под контролем», — подчеркнул он.

В пример Хуснуллин привел Дубай, где живут миллион арабов, восемь миллионов мигрантов. Также о выступил за разработку жесткого законодательства, чтобы обезопасить общество от негативных моментов, которые связаны с мигрантами.