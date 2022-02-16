Хуснуллин предложил принять меры, которые помогут отказаться от рабочих мигрантов в России
Вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что против рабочих мигрантов
Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что не является сторонником привлечения в Россию рабочих мигрантов. Однако обратил внимание на проблему нехватки трудовых ресурсов и призвал ее решить.
«Я против мигрантов, но давайте тогда скажем, как мы будем решать эту задачу — нехватки трудовых ресурсов и защиты от всех негативных моментов, связанных с мигрантами», — сказал Хуснуллин во время выступления в Госдуме.
Он заметил, что мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина, а получает на 30% меньше. Вице-премьер предложил принять решение работать без мигрантов. Однако в этом случае надо поднять среднюю заплату по России и повысить производительность труда.
«Это все в наших руках, как примем решение, так и будет. Я говорю о цивилизованной, организованной миграции — по жестким правилам и под контролем», — подчеркнул он.
В пример Хуснуллин привел Дубай, где живут миллион арабов, восемь миллионов мигрантов. Также о выступил за разработку жесткого законодательства, чтобы обезопасить общество от негативных моментов, которые связаны с мигрантами.