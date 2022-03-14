Пустые полки магазинов и лихорадка на заправках. Антироссийские санкции начали бить по Европе и США

Жители Европы с каждым днем все сильнее ощущают действие введенных против России санкций. Выражается это в дефиците продуктов и высоких ценах на энергоресурсы. В магазинах Испании нет ни риса, ни муки, ни масла. В Германии возникли проблемы с покупкой подсолнечного масла. А в Италии его продают по две бутылки в руки.

Пустые полки в Европе

Так действуют в Европе их же санкции против России. К примеру, масло просто неоткуда везти. Дело в том, что на Россию и Украину в мире приходится 60% производства. В Италии запасы растительного масла, по данным ассоциации «Асситал», иссякнут уже к концу марта, отметили «Вести». За маслом последуют проблемы с другими продуктами, среди которых готовые соусы, консервы и печенье, — производителям этих товаров необходимо масло.

Италия в весенний сезон может остаться без удобрений, ведь крупнейшие в мире поставщики — это Россия и Белоруссия.

Грузоперевозки в Италии угрожают забастовкой. Дальнобойщики готовы отказаться что-либо вести за слишком высокие цены на топливо — 2,5 евро за литр дизеля.

В Twitter стали появляться фотографии последних платежек за газ в Германии. Как указано на скриншоте из соцсети, цена выросла с 85 евро в прошлом году до 400 в 2022-м, сообщил Telegram-канал «Срочно, Сейчас». При этом в комментарии к снимку говорится, что получателям счетов нужно доплатить еще 700 евро за прошлый год.

Дорогое топливо в США и Европе

Больше всего жителей Европы и США возмущают взлетевшие цены на энергию и газ.

Американцы и европейцы снимают на фото и видео цены на бензин на заправках.

В редакцию «360» пришел снимок итальянца, он сфотографировал счет, который ему пришлось заплатить — 40 евро за 18,44 литра (а это свыше пяти тысяч рублей).

Источник фото: телеканал «360»

В Telegram-канале «Срочно, Сейчас» на протяжении уже нескольких жней публикуют фото и видео иностранцев с заправок в их городах, на которых видны цены на топливо.

В Штатах подскочившие цены довели местного жителя до слез. Видео с молодым человеком опубликовал американский рэп-исполнитель 50 Cent. На кадрах американец громко ругается на президента США Джо Байдена, который допустил повышение цен на бензин.