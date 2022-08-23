Провокации в обмен на лояльность. Прибалтийские республики готовы шантажировать ЕС ради финансирования

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если Евросоюз не достигнет единого решения по выдаче виз россиянам, то страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет. По мнению политолога, прибалтийские республики пытаются шантажировать Евросоюз в надежде получить более объемное финансирование. Однако ограничить выдачу виз во всем ЕС у них не получится.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам в случае отсутствия общего решения ЕС.

«Прежде всего мы стремимся к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, юридически самое правильное», — заявил министр.

Но если такого решения не будет, то в Латвии не исключают принятие мер на уровне региона. По словам Ландсбергиса, пограничники всех стран Евросоюза должны узнавать у граждан России, с какой целью они приезжают в эти государства. Министр предложил спрашивать у них, кому принадлежит Крым и поддерживают ли они спецоперацию на Украине.

Ранее Ландсбергис выступал за аннулирование туристических виз для россиян. Он сетовал на то, что путешественники из России могут «получить визу в консульстве Германии в любом городе, где оно есть».

Ресентименты Прибалтики

Небольшие и слаборазвитые страны Евросоюза пытаются использовать шантаж как инструмент манипуляции. Политолог Сергей Маркелов заявил «360», что страны Прибалтики — это балласт для ЕС, и их присоединение к блоку было чисто политическим вопросом. Они не несли никакой выгоды для Европы.

«Эти ребята понимают, что через них можно запускать спекулятивные политические шаги, технологии, провокационные тесты в отношении России. Им эта роль удобна, они за это покупают лояльность Евросоюза», — рассказал Маркелов.

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По мнению специалиста, слабые республики еще и шантажируют своих сильных соседей по Евросоюзу. Они готовы всю историческую злость в адрес России реализовать через то, что ЕС реализовать не может. Маркелов подчеркнул, что все инициативы стран Прибалтики по ограничению выдачи виз для россиян — это затаенная обида на Россию.

«Они продают эту затаенную обиду Евросоюзу, понимая, что в ЕС ключевое ядро стран пока сохраняет здравый смысл, несмотря на все нюансы. Эти ребята прибалтийские — этакие Моськи, территориальные Моськи, на которых тренируются», — рассказал Маркелов.

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По словам эксперта, все три страны Балтии — банкроты, живущие на средства от Евросоюза. При этом, экономическая ситуация в республиках настолько плоха, что значительная часть населения переехала в более обеспеченные страны ЕС.

Маркелов отметил, что если страны Балтии, а также Финляндия и Польша запретят выдачу виз россиянам, то сами же потеряют деньги, которые им приносил поток туристов. Специалист напомнил, что россияне также покупали недвижимость в этих странах.

Заменить деньги, которые страны Балтии получали от российских путешественников, они потребуют от Евросоюза. Но у Европы уже не будет больше средств.

«Они хотят так называемые более простые деньги. Вот они закрыли для нас въезд и теперь требуют от Еврокомиссии те же средства, но обычной транзакцией», — добавил специалист.

Маркелов заключил, что запрет на выдачу виз для россиян на общеевропейском уровне невозможен. Он отметил, что поток туристов в ЕС не ключевой, и российские путешественники все равно будут ездить по миру, но уже в другие страны.