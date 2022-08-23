Глава МИД Литвы Ландсбергис не исключил запрет на выдачу виз россиянам странами Балтии

Если Евросоюз не достигнет единого решения по выдаче виз россиянам, страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он добавил, что республика стремится к принятию единого европейского решения по этому вопросу, сообщила газета Lietuvos rytas.

«Если такого решения не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включило бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», — рассказал журналистам Ландсбергис.

По словам литовского министра, пограничники всех стран Евросоюза должны интересоваться у граждан России, с какой целью они въезжают в эти государства. Ландсбергис предложил спрашивать у россиян, кому принадлежит Крым, а выяснять, поддерживают ли они проведение спецоперации на Украине.

На прошлой неделе Габриелюс Ландсбергис выступил с инициативой об аннулировании туристических шенгенских виз россиян. Он посетовал на то, что сейчас граждане России могут «получить визу в консульстве Германии в любом городе, где оно есть».