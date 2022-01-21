Итальянский шеф-повар рассказал о кулинарных предпочтениях Путина и Медведева

Итальянский шеф-повар Мирко Дзаго прожил в России более 20 лет. Он был первым зарубежным специалистом, который организовал банкет для президента России Владимира Путина. В интервью газете La Repubblica он рассказал о предпочтениях в еде российского лидера.

По словам Дзаго, он несколько раз готовил банкеты для первых лиц России. Он отметил, что Путин в еде очень традиционен, а на крупных мероприятиях мало ест.

«Когда я готовил еженедельные банкеты для антитеррористических совещаний, то помню, что он очень ценил Мочетту (деликатес из сушеного мяса)», — признался Дзаго.

Шеф-повар отметил, что он также готовил еду на 50-летний юбилей Дмитрия Медведева, который проходил в Кремле. По его словам, Медведев был гурманом.

В интервью российским изданиям Дзаго рассказывал, что все обеды в Кремле проходят по протоколу. Меню обязательно обсуждали со специалистами.

«Меня предупреждали, что если у какого-нибудь гостя есть на что-то аллергия. Все продукты я отдавал на анализ. Проверяли нет ли нитратов в рукколе, металлов в белых грибах. Часть приготовленного тоже проверяли. Это вполне нормально для безопасности», — отметил он.

«Понятно, что когда ты готовишь для Путина, то нужно быть аккуратным. Его тарелку я сам лично оформлял», — подчеркивал шеф-повар. Он рассказал, что первое блюдо, которое приготовил для Путина был салат из артишока, авокадо и пармезана.

О кулинарных предпочтениях Путина ранее рассказал повар Жером Риго, работавший на кухне Кремля до 2012 года. По его словам, президент России очень любил мясные блюда и всегда ставил их на первое место, а занимающий сейчас пост заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев больше интересовался рыбой под кисло-сладким соусом.