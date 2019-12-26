Масштабные учения НАТО «Защитник Европы — 2020» стартуют уже в начале грядущего года. Маневры станут самой крупной переброской войск США на Европейский континент за последние 25 лет. Однако, как отмечает автор материала в Junge Welt, на самом деле страны — члены североатлантического альянса «отрепетируют наступление на случай войны против России». «360» разбирался, в чем же истинный смысл этих учений, и принято ли отвечать на подобные мероприятия.

Учения или репетиция наступления?

«Официально это учения войск США, но на самом деле страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России», — пишет автор статьи в Junge Welt.

Из материала также следует, что в рамках «Защитник Европы — 2020» американцы намерены проверить эффективность логистики по пути движения войск в Европу, при этом важная роль в этом мероприятии отводится Германии.

«Учения будут отслеживаться»

В разговоре с «360» член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии естественных наук, ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин рассказал, что такой практики, как ответ на военные учения нет.

«Кто-то провел, потом мы проводим. Нет, такой практики нет. Просто есть заранее запланированные военные учения […], а есть такие внезапные проверки, типа тоже учения, они не запланированные — они поэтому и называются внезапные потому что руководство высшее хочет проверить без всякой подготовки, без репетиций насколько вооруженные силы готовы к выполнению своих прямых военных обязанностей», — объяснил Козин.

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Он еще раз отметил, что ответа на эти учения не будет, но при этом добавил, что «Защитник Европы — 2020» будут отслеживаться. По его мнению, было бы хорошо, если организаторы учений пригласили бы наших наблюдателей на это мероприятие, но, как отметил Козак, очень часто бывает так, что государства североатлантического союза российских наблюдателей на свои учения не приглашают.

«Это в основном касается учений, которые начинаются с использованием обычных видов вооружений, но которые потом, на завершающей их фазе, трансформируются в учения, когда применяется условное ядерное оружие», — рассказал Козак, подчеркнув еще раз, что такое оружие не реальное, а только условное. По его словам, тогда учения приобретают ядерный характер.

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Говоря о высказанной в Junge Welt версии о том, что учения — это ничто иное как репетиция наступления на Россию, Козак отметил, что в среднем, «ежегодно, в последнее время, натовцы проводят около трехсот различных военных учений», по количеству это в два раза выше, чем было несколько лет назад.

«И вот из этих трехсот, которые сейчас уже ежегодно [проводятся], половина из них […] имеют открытую антироссийскую и антибелорусскую направленность. То есть планируются: а — проведение наступательных операций на наши территории; б — даже отпочкование от нас Калининградской области, что вообще ни в какие ворота не лезет», — заметил Козак.

Говоря об учениях «Защитник Европы — 2020» Козак отметил, что они комбинированные — участвуют три вида вооруженных сил: суша, море, воздух.

«Они наверняка, это мое личное мнение, будут заканчиваться отработкой нанесения ударов с условным ядерным оружием. То есть перерастут потом в учения с применением ядерного оружия, но, естественно, в условном, как говорят, варианте. […] они будут отрабатывать операции по захвату плацдармов — то есть иметь наступательный, а не оборонительный характер. Но и обращает на себя внимание большое количество государств — членов НАТО, которые примут участие в этих учениях, и большое количество личного состава, которые будут задействованы», — рассказал «360» Козак.

«Цель — усиление русофобии в Европе»

Член-корреспондент Академии Военных Наук (АВН), политолог, кандидат политических наук Сергей Судаков в разговоре с «360» отметил, что, как он полагает, все подобные учения делаются исключительно для того, чтобы показать боеспособность своих союзников.

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«Но надо отметить тот факт, что в этом году были проведены очень серьезные исследования, в которых задавался один и тот же вопрос: „Готовы ли вы, граждане Европы, воевать за Америку с Россией, и умирать в этой войне?“. Результаты были очевидны — 98% сказали, что они готовы принять нейтралитет, что это не их война», — объяснил Судаков.

Он также отметил, что Америке надо каким-то образом способствовать повышению боевого потенциала своих партнеров по НАТО, своих партнеров по Европе, для этого проводятся такие учения.

По словам Судакова, конечно же будет отрабатываться только один образ врага — это помогает США способствовать усилению русофобии в Европе, потому что они полагают, что градус русофобии в Европе был снижен очень сильно.

«Для того, чтоб этот градус поддерживать, надо постоянно показывать насколько страшные русские могут прийти, и для этого надо показывать, как сильно американцы могут помочь европейской армии справиться с такой страшной чумой», — отметил Судаков.

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Он также добавил, что, по его мнению, американские войска после учений не останутся в большинстве своем в Европе.

«А вот с точки зрения инженерных войск и подготовке геополитических плацдармов, я полагаю, что именно инженерные войска конечно же могут остаться. И очень важно, что, как мне видится, что будет подготовлен плацдарм для того, чтобы создавать маленькие мобильные группы, состоящие из частных военных компаний, которые будут принадлежать Соединенным Штатам Америки, и содержаться которые будут не за счет Соединенных Штатов Америки, а за счет европейского бюджета», — отметил Судаков.

По его мнению, на сегодняшний день «Защитник Европы — 2020» — это не просто учения, а это некая проба пера, в соответствие с которым следующее предложение, которое будет делать Трамп, это конечно же увеличение военного бюджета.

«Потому что результат данных учений должен показать, что Европа не является боеспособной, не является боеготовной, а для этого нужно еще больше платить. Одним словом, европейцы, как всегда, будут голосовать кошельком за амбиции Америки», — считает Судаков.