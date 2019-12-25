СМИ: НАТО «отрепетирует» наступление на Россию

НАТО планирует перебросить американских солдат в Западную Европу, а затем — в Польшу и Прибалтику.

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По словам автора статьи, мероприятия будут проходить как можно ближе к российской границе не случайно, и учения являются лишь прикрытием для отработки наступления. По данным издания, американская сторона хочет провести проверку логистики по пути в Европу. Важную роль в этом должна сыграть ФРГ.

«Официально это упражнение США, но фактически страны НАТО репетируют вступление в какую-либо совместную войну против России», — заявил автор публикации.