СМИ: НАТО «отрепетирует» наступление на Россию
В наступающем году состоится самая крупная переброска войск США в Европу за последнюю четверть века. Она пройдет в рамках учений НАТО «Защитник Европы — 2020». Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Jungle Welt.
НАТО планирует перебросить американских солдат в Западную Европу, а затем — в Польшу и Прибалтику.
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По словам автора статьи, мероприятия будут проходить как можно ближе к российской границе не случайно, и учения являются лишь прикрытием для отработки наступления. По данным издания, американская сторона хочет провести проверку логистики по пути в Европу. Важную роль в этом должна сыграть ФРГ.
«Официально это упражнение США, но фактически страны НАТО репетируют вступление в какую-либо совместную войну против России», — заявил автор публикации.