Полиция в Ливане применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Правительство Ливана возглавил премьер-министр Хассан Дияб. В его состав вошли 20 министров-технократов. Протестующие заявили, что власти пытаются обмануть людей. Слова одного из демонстрантов из Бейрута привело РИА «Новости».
«Сформировав такое правительство, нас пытаются обмануть, делают из нас глупцов», — заявил он.
Несогласные указывают на неправомочность заявлений о независимости новых министров. По словам протестующих, все они «так или иначе принадлежат правящим партиям». Кроме того, чиновники входили в состав министерств при других правительствах.
Участники антиправительственных демонстраций заблокировали дороги в Бейруте и других городах. Проезд невозможен по ряду важных автомагистралей.
Чтобы разогнать протестующих, собравшихся у здания парламента в центре Бейрута, полицейские применили гранаты со слезоточивым газом. Непосредственный участник столкновений с правоохранителями заявил, что демонстранты все равно зайдут в здание парламента.
«Полиция начала применять слезоточивый газ и перечный газ, для того чтобы оттеснить нас. Но мы пройдем их кордоны», — заявил он.
Митинг проходит и на центральной площади в Триполи. В городе зафиксированы локальные столкновения с полицией.
Самые массовые беспорядки прошли в Бейруте в минувшие выходные. Пострадали, по данным ливанского Красного креста, несколько сотен человек.