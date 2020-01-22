Полиция в Ливане применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Жители ливанских городов вышли на улицы. В республике начались массовые протесты после объявления состава нового правительства. При столкновениях в Бейруте полиция применила слезоточивый газ.

Правительство Ливана возглавил премьер-министр Хассан Дияб. В его состав вошли 20 министров-технократов. Протестующие заявили, что власти пытаются обмануть людей. Слова одного из демонстрантов из Бейрута привело РИА «Новости».

«Сформировав такое правительство, нас пытаются обмануть, делают из нас глупцов», — заявил он.

Несогласные указывают на неправомочность заявлений о независимости новых министров. По словам протестующих, все они «так или иначе принадлежат правящим партиям». Кроме того, чиновники входили в состав министерств при других правительствах.

Участники антиправительственных демонстраций заблокировали дороги в Бейруте и других городах. Проезд невозможен по ряду важных автомагистралей.

Чтобы разогнать протестующих, собравшихся у здания парламента в центре Бейрута, полицейские применили гранаты со слезоточивым газом. Непосредственный участник столкновений с правоохранителями заявил, что демонстранты все равно зайдут в здание парламента.

«Полиция начала применять слезоточивый газ и перечный газ, для того чтобы оттеснить нас. Но мы пройдем их кордоны», — заявил он.

Митинг проходит и на центральной площади в Триполи. В городе зафиксированы локальные столкновения с полицией.

Самые массовые беспорядки прошли в Бейруте в минувшие выходные. Пострадали, по данным ливанского Красного креста, несколько сотен человек.