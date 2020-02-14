Блогерша пришла в «простую московскую школу» и нашла там мохито. В другие, видимо, еще не завезли

Блогерша пришла пробовать питание в «простую российскую школу». Правда, назвать таковым столичное заведение после обзора язык не повернется. Детей там ждет «бразильский буфет», свежие фрукты по 20 рублей и апельсиновый мохито вместо компота. Разбираемся, что не так в этой истории.

После того, как во время послания Федеральному собранию президент заметил, что необходимо улучшить качество питания детей в школах, а для младших классов сделать его и бесплатным, блогерша Татьяна Родионова решила проверить, какая же сейчас еда в школьных столовках.

Для этого она отправилась в самую простую российскую школу, которую смогла найти: № 1259. Это бывшая «английская» школа № 74, в которой учился предыдущий мэр Москвы Юрий Лужков, небезызвестный репер Сергей Долматов (Гуф), писатель и режиссер Павел Санаев и многие другие известные люди.

Простая московская школа

Сразу хочется задать вопрос: во многих ли простых российских школах, да даже и московских, можно встретить такой интерьер? Обычно с большей вероятностью там можно обнаружить заурядные столовские столы и стулья без модных и ярких подставок под посуду и больничного цвета стены.

Но что стоит еда в такой столовой? Оказалось, копейки, но не во вред качеству. Например, завтрак. Родионова, будучи матерью и хозяйкой, требовательно относится к еде. Она взяла чай, кашу и кексик — все оказалось очень вкусным, не слишком сладким и не слишком жирным. «На завтрак дети всегда имеют горячую еду», — рассказывает она.

Кроме каши, которая, по заверениям блогерши, не похожа на «ту холодную склизкую лепешку» в советских школах, бывают запеканка и сырники. На обед — горячий суп, ленивые голубцы, компот и салат. Родионовой попалась «селедка с картошкой». Блогерша отметила, что из рыбы выбраны кости — все, как она любит.

Кроме того, обеденные сеты в простой московской школе можно выбрать самостоятельно, их несколько. К сожалению, из рассказа мы не узнаем, что может стать альтернативой борщу, селедке и ленивым голубцам.

Этот праздник не для всех

Но реальность, к сожалению, в настоящих простых школах не такая, как в этой — в самом центре Москвы. Еще в мае 2019-го, всего полгода назад, многие родители из других столичных учебных заведений жаловались на то, чем кормят детей в столовых.

«Продается и подается детям на стол микс каких-то некачественных фальсификатов и ингредиентов под видом компотов, какао, первых и вторых блюд с отвратительным вкусом, видом и запахом», — писала мать московского школьника Валентина Елисеева.

«По словам детей, невкусно, неприятная на вид, плохо пахнет, овощи размякшие; слипшиеся макароны без соли, ужасная подливка на вкус и вид, котлета как из пластика, боюсь даже пробовать. Овощи только в салатах, ни одного огурца или помидора. Все ужасно противное», — рассказывает Татьяна Коднир, тоже мать школьника.

«По телевизору и на дегустациях нам, родителям, преподносят красивые картинки, а по факту вот реальные фото!» — пишет автор этих фотографий. И это настоящая «простая московская школа».

Таких отзывов в социальных сетях тысячи. Родители и дети жалуются на школьное питание, о котором с таким аппетитом рассказывает гостья школы №1259. Ведь в ней, как и в любой другой, по мнению блогерши, есть отдельный «бразильский буфет», сделанный по проекту самих детей. Там подают специальный обед для тех, кому надоела школьная столовка и хочется разнообразия, свежие фрукты и овощи по 25-45 рублей...

Похожая ситуация с ценами и разнообразием есть еще в одном простом государственном учреждении столицы — Госдуме. Там бутерброд с беконом стоит 50 рублей, а салат «морковно-яблочный с ананасом» — 25. Цены действительно демократичные, жаль, воспользоваться этим могут не все. Так же и тут — обычная школа с обычным меню, а в нагрузку — для привередливых — недорогие, но более чем изысканные альтернативы. Например, в школе №1259 вместо компота можно позволить себе апельсиновый мохито или вишневый глинтвейн.

Стоит ли доверять мнению этого эксперта, решать читателю. Но, к примеру, в Подмосковье родители сами могут все проверить. Есть специальная программа, по которой они могут попробовать еду, которой в школе кормят их детей. Она так и называется: «Родительский контроль». Ей уже воспользовались в школе Балашихи — настоящей и действительно обычной, и понравилось там родителям ничуть не меньше, чем в «простой» московской.