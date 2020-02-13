Качество питания проверили родители учеников школы № 29 в Балашихе. Посещение столовой и дегустация блюд прошли в рамках проекта «Родительский контроль», который запустили на территории региона по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По словам директора школы № 29 Антонины Максимовой, в столовой детей кормят по графику, начиная с первой перемены. На завтрак отводится 10 минут, на обед — 20-30 минут. Также до 15:30 в школе работает буфет. Школьники из многодетных и малообеспеченных семей питаются бесплатно, для остальных завтрак стоит около 50, а обед 92 рубля.

«Еду готовим в школе, у нас собственное производство, на пищеблоке пять человек. За качеством приготовленных блюд следит комиссия, в которую входят представитель школы, заведующий производством и медицинский работник. Кто-то из родителей тоже может войти в состав такой комиссии, но при этом он обязательно должен иметь медицинскую книжку», — сказала директор школы № 29 Антонина Максимова.

Максимова добавила, что каждый родитель по согласованию с классным руководителем может подойти в школу в удобное для себя время и попробовать порцию, которую предлагают детям на завтрак или обед. А также оставить замечания и предложения в «Журнале обратной связи».

«Я сегодня в первый раз на такой дегустации. То, что родители могут проверить качество питания в школе, — очень здорово. Мой сын Ваня учится во 2 „Г“ классе, и я решила узнать, как организовано здесь школьное питание. Порцию подали достаточно большую. Омлет очень пышный, сочный и вкусный, а в чай добавили лимон — получился полноценный и питательный завтрак», — сказала Елена Буренкова.

Рацион питания для учеников общеобразовательных учреждений включает в себя диетические и тщательно подобранные блюда. В расчет берутся питательные свойства и сезонность. Сотрудники школы № 29 составляют 24-дневное меню, после чего согласовывают его с Роспотребнадзором.

С 1 сентября 2020 года в подмосковных школах для учеников начальных классов введут бесплатное горячее питание. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках январских поручений. Проверить качество школьных завтраков и обедов лично смогут родители — в регионе стартовал проект «Родительский контроль». Одна из первых подобных проверок прошла в подольской школе № 18.