Прощание с микрозаймами? Организациям стало сложнее и дороже искать клиентов

Пандемия вынудила микрофинансовые организации (МФО) больше тратиться на маркетинг — привлекать клиентов стало дороже, а количество «качественных» заемщиков сильно снизилось. Если кризис не пойдет на убыль, рынок может лишиться значительной части компаний микрокредитования.

Быстрые деньги

Еще в самом начале пандемии, в марте 2020-го, Банк России призвал финансовые организации более лояльно относиться к заемщикам — коронавирусный кризис сильно затронул население России. По данным опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка, за время пандемии доходы сократились у 49% заемщиков, а долговая нагрузка к октябрю 2020 года, по данным «Коммерсанта», увеличилась до 25%.

Востребованность микрозаймов среди определенных категорий населения стала существенно выше. С марта по июнь в сфере микрозаймов появилось 29% новых клиентов, обратившихся за деньгами в МФО впервые. При этом еще 20% старых клиентов стали чаще брать займы, но их средняя сумма не превышала 20 тысяч рублей.

Из-за возросшей конкуренции МФО пришлось существенно повышать расходы на привлечение новых клиентов. Сейчас, по данным исследования СРО «МиР», расходы на привлечение одного нового заемщика составляют от двух до пяти тысяч рублей, причем верхняя планка в скором времени может подняться до семи тысяч.

Финансовый советник и независимый финансовый эксперт Наталья Смирнова уверена, что МФО находятся в довольно опасном положении.

Микрофинансовые организации, с одной стороны, сталкиваются с тем, что действующие клиенты не платят. С другой стороны, есть проблемы с получением денег на выдачу новых кредитов, потому что и инвесторы, и банки опасаются вкладываться в такие компании, понимая повышенные риски этого бизнеса Наталья Смирнова финансовый советник и независимый финансовый эксперт.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев рассказал «360», что пока закрываться вынуждены были только небольшие микрокредитные компании — с марта 2020-го таких было порядка 260, что составляет чуть меньше 15% всех игроков рынка.

«Все крупные игроки, по крайней мере в сегменте онлайн-кредитования, сохранили свою доходность. Мы видим, что пандемия лишь ускорила процесс консолидации рынка, который начался несколько лет назад», — добавил он.

Пономарев при этом отметил, что в МФО наблюдается противоречивая тенденция: из-за кризиса люди стали внимательнее относиться к средствам и сокращать расходы, но в то же время остались категории людей, которые вынуждены обращаться в микрофинансовые организации из-за того же кризиса и отсутствия прежнего уровня дохода.

Неидеальные клиенты

Смирнова также объяснила «360», что основными клиентами микрофинансовых организаций являются люди, которые не могут получить потребительские кредиты или кредитные карты под адекватные проценты в обычных банках.

«Например, если у клиента нет официальных доходов, нет нужных документов или слишком большая кредитная яма, никакой банк человеку кредитов не даст», — заявила она.

Сейчас рынку микрокредитования пророчат и возможное расслоение: более крупные игроки будут привлекать надежных клиентов, которые приближены к тем, кто берет кредиты в банках, а организации поменьше сконцентрируют внимание на не очень надежных заемщиках.

В число последних, по мнению Смирновой, входят преимущественно люди, которые живут в крайне стесненных финансовых условиях и берут небольшие суммы «до получки». Если так называемые надежные клиенты предпочтут банковские услуги, крупные МФО, считает эксперт, могут обратиться к кредитованию малого бизнеса.

Андрей Пономарев добавил, что желаемым клиентом МФО видят прежде всего людей, способных соблюдать финансовую дисциплину, то есть вовремя выплачивать кредит.

«В этом плане крупные компании действительно привлекают более платежеспособных заемщиков, потому что способны предложить более выгодные условия и акции», — заключил он.

Наталья Смирнова уверена, что если пандемия и кризис не сбавят обороты, все больше и больше подобных организаций будут исчезать с рынка.