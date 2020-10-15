Треть заемщиков МФО впервые обратились за микрозаймом в пандемию

В период с марта по июнь 2020 года 29% россиян, из числа пользующихся услугами микрофинансовых организациях (МФО), впервые обратились за займами.

Еще 20% стали пользоваться их услугами чаще, чем ранее. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование пишет газета «Известия».

Большинство ссуд не превысили 20 тысяч рублей. По оценке крупнейших участников рынка, доля новых клиентов МФО в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, превысила рубеж в 50%.

При этом из материала следует, что микрокредитные организации ужесточили свои требования к заемщикам. Из последних данных Центробанка следует, что за II квартал текущего года, услугами МФО в России пользуются 11,5 миллиона человек.

В опросе приняли участие более тысячи человек по всей стране, которые в последний год пользовались услугами МФО.

Через несколько дней после первого звонка коллектора оплата поступает от 15% банковских клиентов и 10% клиентов микро-финансовых организаций (МФО). Личные визиты показывают еще большую результативность. Об этом в конце сентября стало известно из исследования компании IDF Eurasia.