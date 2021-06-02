Дети больше не привилегия богатых. Китай превратился в страну стариков из-за ошибки ученых

В Китае семьям разрешили иметь троих детей. Так власти пытаются вывести страну из ловушки низкой фертильности, в которую привела политика «Одна семья — один ребенок». Теперь в густонаселенном Китае все больше пожилых, которые вскоре могут стать обузой для менее многочисленной молодежи.

Решение без отлагательств

Наличие трех детей в семье призвано снизить нагрузку на бюджет и пенсионную систему. Такое мнение агентству РИА «Новости» высказал руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

«Последняя перепись населения (в Китае — прим. ред.) показала, что если брать возрастную структуру населения, то идет рост числа стариков. И к 2050 году предполагается, что доля стариков составит более трети населения. Все это население надо обеспечивать пенсиями. Это довольно большая нагрузка на бюджет, и для того, чтобы решить эту проблему, необходимо иметь больше детей, чтобы через какое-то время они вошли в трудоспособный возраст и заняли рабочие места», — пояснил Островский.

Он подчеркнул, что с нехваткой людей рабочего возраста Китай столкнулся уже сейчас. Уже через 10 лет ситуация может стать критичной. Именно поэтому руководство государства решило принимать меры, не откладывая это на потом.

Ошибки ученых

Островский напомнил, что в течение долгих лет в Китае был крайне высокий естественный прирост населения. С 1949 года до конца века страна совершила демографический переход от высокой рождаемости и высокой смертности к высокой рождаемости и низкой смертности.

Однако местные демографы считали, что так называемая «линия жизни» страны проходит по границе 1,6 миллиарда человек. По их данным, именно такое число граждан могут обеспечить природные ресурсы страны. По этой причине они решили достичь показателя нулевого прироста населения к середине XXI века и держать уровень населения на отметке 1,4-1,5 миллиарда человек.

Чтобы выполнить план, в Китае и ввели политику под названием «Одна семья — один ребенок», пояснил Островский. Согласно задумке, за некоторыми исключениями, семьям разрешали иметь не более одного ребенка. За нарушение родителям грозили крупные штрафы.

Так большие семьи стали привилегией богатых. Те же, кто не мог себе позволить иметь двоих и более детей, вынуждены были более тщательно подгадывать момент для пополнения семьи. При этом появилась проблема с малым количеством рождающихся девочек. Многие пары, узнавая, что их единственным ребенком будет не мальчик, отправлялись на аборт.

«Выяснилось, что рост населения идет достаточно медленно. Но самое страшное в том, что образовалось большое количество стариков от того уровня рождаемости 1950-х годов. При этом молодежи мало, так как в каждой семье было только по одному ребенку», — пояснил Островский.

Все это привело к гендерному дисбалансу и старению населения. Тогда власти разрешили семьям иметь по два ребенка, но только в тех парах, где хотя бы один супруг — единственный ребенок в семье. Произошло это в 2013 году. Затем же количество возможных детей увеличили для всех семей. Однако и этих мер оказалось мало. Теперь власти Китая будут стимулировать семьи рожать третьего ребенка с помощью различных льгот, детских и учебных пособий.