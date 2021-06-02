Наводнения начались в Китае из-за сильных ливней

Китай столкнулся со стихийным бедствием — из-за сильных ливней во многих регионах страны начались наводнения, сообщил ОТР.

Из-за бурных ливней на юге, востоке и в центральной части Китая начались наводнения. В нескольких провинциях объявили экстренное предупреждение о стихийном бедствии.

Метеобюро КНР сообщило, что около ста рек и озер вышли из берегов. За двое суток выпало до 250 миллиметров осадков. В провинции Гуандун из-за наводнения уничтожено почти две тысячи гектаров сельскохозяйственных полей.

При этом дожди пока не прекращаются — по прогнозам синоптиков, они будут только усиливаться до конца недели.