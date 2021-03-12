Замужняя китаянка узнала, что она мужчина. Дело оказалось в редкой аномалии, которую подарила девушке Y-хромосома. Теперь 25-летней Пинпин предстоит решить, кем быть дальше, — остаться женщиной или стать мужчиной.

25-летняя Пинпин из провинции Чжэцзян на востоке Китая случайно обнаружила, что родилась мужчиной. Известие настигло девушку во время посещения больницы. Замужняя китаянка вывихнула лодыжку и обратилась за помощью к врачам, написала Global Timеs.

Там-то при медосмотре и выяснилось, что у девушки есть Y-хромосома, что делает Пинпин… мужчиной. А вот самих мужских половых органов обнаружить не удалось, как, впрочем, и матки с яичниками. Имеющиеся в наличии женские половые органы были не слишком развиты.

Пинпин призналась, что у нее действительно никогда не было менструации и все попытки забеременеть были тщетными. Отчего при этом ей в голову не приходило показаться врачам — неизвестно. В итоге медики диагностировали девушке врожденное заболевание, которое, по их версии, могло быть результатом смешанных браков ее родителей между родственниками.

Кроме того, врач посоветовал Пинпин проконсультироваться со специалистами по психическому здоровью, чтобы определить направление ее будущей жизни.

Шутка генетики?

Генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин пояснил «360», что это редкое охранное состояние: в организме девушки произошла ошибка на уровне внутриутробного развития.

«Инцестные браки тут ни при чем, это аномалия внутриутробная. Если бы дело было в родственных союзах, то все должно было произойти на уровне генома. Но вычислить такое отклонение в период дородовой — пренатальной — диагностики практически невозможно», — сказал профессор.

Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев отметил, что, скорее всего, речь идет о синдроме нечувствительности к андрогенам. Это состояние, когда рецепторы не чувствительны к тестостерону.

«У каждого гормона есть рецептор. Эта девушка по генотипу мужчина, но ее организм тестостерон не чувствует. То есть тестостерон у нее в крови есть, а рецепторов, которые будут с ним реагировать, — нет», — объяснил эксперт в беседе с «360».

По этой причине органы не смогли правильно дифференцироваться для развития первичных и вторичных признаков. Эксперт уточнил, что подобная ситуация казуистически редкая, и сравнил ее со случаем вынашивания плода при брюшной беременности.

Синдром не приговор

Синдром нечувствительности к андрогенам (СЧНкА) является большой редкостью и встречается примерно у одного из 20 000 человек. Предположительно, подобная аномалия была у древнегреческого философа-скептика Фаворина Арелатского, который родился в первом столетии нашей эры.

В разное время синдром называли «тестикулярная феминизация», «синдром недовиризованного мужчины», «синдром бесплодного мужчины». Выявление СЧНкА зависит от уровня развития медицины. Например, отечественная система медосмотров довольно быстро «отлавливает» все аномалии развития.

Сегодня тем, кто оказался носителем синдрома нечувствительности к андрогенам, остается только решить, кем именно они хотят продолжить жить, — в рамках привычного пола или сменить его. Единственное, чего эти люди не смогут, — иметь своих детей.

Кроме того, современное общество вывело СЧНкА из списка табуированных или стыдных диагнозов. О своей принадлежности к интерсексуалам (этот термин относится к нарушению полового развития организма), в частности к людям с синдромом нечувствительности к андрогенам, открыто заявили австралийский политик Тони Бриффа, бельгийская модель Ханна Габи Одиль, американская джазовая певица и актриса Эден Этвуд.

И даже больше того. Помните длинноволосую субтильную брюнетку-подростка, которая вылезала из телевизора в фильме «Звонок»? Это известный персонаж оригинальной культовой серии книг и фильмов Ямамура Садако тоже по воле авторов обладала нечувствительностью к андрогенам.