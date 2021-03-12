Замужняя китаянка узнала, что она мужчина

Замужняя 25-летняя жительница Китая вывихнула лодыжку и во время медицинского осмотра случайно узнала, что биологически родилась мужчиной. Об этом рассказало китайское издание Global Timеs.

У жительницы восточной провинции Чжэцзян по имени Пинпин, которая в прошлом году вышла замуж, не было месячных, она не могла забеременеть. Врачи провели обследование, которое показало, что у нее отсутствуют матка и яичники, а женские половые органы недоразвиты. При этом выяснилось, что генетически Пинпин — мужчина. У нее есть мужская Y-хромосома. Однако медики не нашли у нее мужских половых органов. Врачи предположили, что они могли деградировать и сжаться.

Проведя тщательное обследование, у китаянки выявили врожденное заболевание. Оно могло возникнуть из-за смешанных браков между родственниками. Девушке рекомендовали проконсультироваться с психиатрами, чтобы они помогли ей определиться с будущей жизнью.

Власти Китая ранее утвердили планы повышения пенсионного возраста в стране. К 2045 году его повысят до 65 лет.