Жуткая история случилась с приемной родительницей из Екатеринбурга. Она и ее супруг до смерти избили приемного ребенка. Сегодня суд признал женщину виновной и приговорил ее к 12 годам тюремного заключения, но тут не все так просто. Приемные родители не признали свою вину и утверждали, что синяки на теле ребенка появились «от болезни».

Опеку над шестилетним мальчиком супружеская чета Германских оформила еще в 2017 году. Судя по документам мальчика нижнетагильского детского дома, он был ребенком «с особенностями». Мальчик страдал психическим расстройством, в психиатрической больнице ему поставили диагноз «когнитивные и эмоционально-аффективные нарушения».

Мальчику было прописано множество сильнодействующих лекарств, в том числе противоэпилептически «Конвулекс» с антипсихотическими «Неулептил» и «Сонапакс». При этом, по словам врачей, их применение может вызывать синие пятна по телу, а у ребенка может наблюдаться нарушение координации.

По версии следствия, супруги с самого начала появления ребенка в семье наказывали его и избивали за провинности и непослушание. В итоге мальчик умер в июле 2018 года в одной из больниц города.

Сами опекуны утверждают, что их подопечный упал в ванной и ударился, после чего они вызвали доктора. При этом на теле ребенка множественные кровоподтеки и ссадины.

«Ребенок сам по себе выглядел, как один сплошной синяк. У него от болезни выступали пятна, которые очень похожи на синяки. Они приняли данные пятна за синяки. Следователи, по всей видимости, отрапортовали наверх о том, что у них тут убийство, и они будут его раскрывать. Иначе как объяснить происходящее?» — рассказал один из опекунов.

В итоге следователи возбудили уголовное дело, супруги прошли бесчисленное количество экспертиз, в том числе и детектор лжи, тело мальчика было эксгумировано. При этом Германские так и не признали свою вину и не раз заявляли о том, что следственными органами нарушались законы, связанные с подготовкой и назначением судебно-медицинской экспертизы.

«Мы никого не убивали и не били. Даже в генпрокуратуру отправили жалобу. Но все это возвращается назад к тому же прокурору Абрамову. На все обращения лишь отписки. Мы пытались и на прямую линию к Путину дозвониться», — рассказывал супруг Михаил Германский.

Дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и «Истязание» закрыли 25 мая этого года. Следствие пришло к выводу о том, что ребенок полтора года подвергался психическому и физическому насилию, и погиб в результате побоев и халатности опекунов, которые своевременно не вызвали врача.

Суд приговорил приемную мать Гилу Германскую к 12 годам общего режима, ее супругу пока только предстоит пройти все судебные процедуры.

Летом прошлого года широкую огласку получила история супружеской пары, которая жестоко убила двух приемных детей. В семье над ними издевались, избивали и заставляли много работать.

В феврале этого года осудили пару из Вологды, которая избила шестилетнего мальчика. От травм ребенок попал в кому, после чего скончался. Преступники получили большие сроки, которые недавно попытались обжаловать.