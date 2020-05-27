В Екатеринбурге вынесли приговор женщине-опекуну, которая избивала ребенка

Жительница Екатеринбурга Гила Германская была признана виновной по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и «Истязание». В 2018 году погиб ее приемный сын.

По материалам дела, физическое насилие по отношению к ребенку осуществлялось с февраля 2017 по июль 2018 года по незначительным поводам на почве возникшей к мальчику личной неприязни. Об этом рассказал Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области.

Сама же жительница Екатеринбурга уверяет, что семилетний мальчик упал и ударился сам. Следователи провели десятки экспертиз. В рамках этих действий сотрудники полиции уличили женщину во лжи.

Двух мальчиков Гила с супругом взяли из детдома в 2017 году. С воспитанием не справлялись — мальчики оказались сложными. Одного признали инвалидом. У второго начались проблемы с речью. В ход пошли кулаки. 12 лет общего режима — таков вердикт суда. У подсудимой есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда.

Суд над отцом-опекуном пройдет отдельно.

По информации следователей, пара взяла под опеку шестилетнего воспитанника детского дома в 2017 году. Женщина вместе с супругом полтора года издевалась над ребенком, постоянно избивая его за непослушание. Летом 2018-го взрослые снова подняли руку на мальчика. Они били его по телу и голове, в итоге ребенок умер дома от черепно-мозговой травмы.