Apple перенесла презентацию iPhone, но не подготовила сюрпризов. Что представят 13 октября

По данным портала, компания продемонстрирует iPhone 12 сразу в нескольких вариациях — iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max, iPhone 12 Mini. Среди новинок будут смартфоны с диагональю 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Все они будут поставляться с OLED-дисплеями, а некоторые получат частоту обновления в 120 Гц.

Все гаджеты якобы будут поддерживать мобильную связь пятого поколения (5G). Также, по слухам, у новинки будет две 12-мегапиксельные камеры. У версии Pro же оставят три.

«Скорее всего, каких-то невероятных прорывов в сфере технологий не будет. Это будет обновление в духе последних iPhone. Это когда у нас поменяется немного дисплей, немного дизайн, но в целом это останется тот же самый iPhone, который мы все знаем и видим последние несколько лет, начиная с десятого», — заявил в разговоре с «360» журналист Влад Филатов. Он работает в сфере IT, а также ведет канал на YouTube про гаджеты, технологии и видеоигры.

По информации Apple Insider, некоторые из вариаций смартфонов можно будет заказать уже 16 октября. Блогер Джон Проссер, который ранее неоднократно публиковал сведения о разработках Apple, в свою очередь, считает, что гаджеты поступят в продажу 23 октября. Место проведения презентации пока не известно.

Почему перенесли презентацию iPhone?

На прошлой неделе Apple провела свою традиционную большую презентацию. Обычно именно там корпорация представляет новые смартфоны. Однако в этот раз фанаты остались без рассказа об iPhone 12. Зато компания продемонстрировала обновленные смарт-часы Apple Watch, восьмое поколение планшетного компьютера iPad, а также обновленный iPad Air.

«С учетом пандемии коронавируса многие производители понесли убытки. Это даже не сама компания Apple виновата, а поставщики. Понятное дело, что iPhone производится компонентно. Кто-то производит процессоры, кто-то — основную плату, кто-то — корпус, дисплей и так далее. Также возникли проблемы на производстве, [произошло] закрытие границ. Это все и привело к переносу презентации», — добавил Филатов.

По его словам, отодвинув дату презентации iPhone, Apple поступила достаточно логично, так как небольшой перенос позволит корпорации избежать дефицита товара на старте.

На данный момент перенос небольшой. Думаю, к концу октября стартуют продажи. И в итоге в Apple не будет никаких проблем с тем, чтобы продать как можно больше новинок Влад Филатов.

Собеседник «360» подчеркнул, что продажи iPhone зависят от времени выхода гаджета. Первые выходные сразу после старта продаж — основная волна. В мире скоро уже начнут подготовку к рождественским праздникам и станут покупать подарки.

«На Западе это является таким культовым моментом. У нас в это время покупают, но не в таком количестве. Apple успевает на рождественский сезон, который будет драйвером в плане продаж. Никаких сложностей с точки зрения экономической структуры у Apple нет. Есть проблемы логистические — как с производством, так и поставками, но, судя по всему, компания их уже решила», — заключил Филатов.