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    24 сентября 2020, 16:00

    Apple перенесла презентацию iPhone, но не подготовила сюрпризов. Что представят 13 октября

    Ксения Дагаева, Сабина Абубекирова

    Apple может представить iPhone 12 уже 13 октября. Об этом сообщил портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции корпорации. «360» собрал слухи о том, какой может быть новинка.
    Apple перенесла презентацию iPhone, но не подготовила сюрпризов. Что представят 13 октября

    По данным портала, компания продемонстрирует iPhone 12 сразу в нескольких вариациях — iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max, iPhone 12 Mini. Среди новинок будут смартфоны с диагональю 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Все они будут поставляться с OLED-дисплеями, а некоторые получат частоту обновления в 120 Гц.

    Все гаджеты якобы будут поддерживать мобильную связь пятого поколения (5G). Также, по слухам, у новинки будет две 12-мегапиксельные камеры. У версии Pro же оставят три.

    «Скорее всего, каких-то невероятных прорывов в сфере технологий не будет. Это будет обновление в духе последних iPhone. Это когда у нас поменяется немного дисплей, немного дизайн, но в целом это останется тот же самый iPhone, который мы все знаем и видим последние несколько лет, начиная с десятого», — заявил в разговоре с «360» журналист Влад Филатов. Он работает в сфере IT, а также ведет канал на YouTube про гаджеты, технологии и видеоигры.

    По информации Apple Insider, некоторые из вариаций смартфонов можно будет заказать уже 16 октября. Блогер Джон Проссер, который ранее неоднократно публиковал сведения о разработках Apple, в свою очередь, считает, что гаджеты поступят в продажу 23 октября. Место проведения презентации пока не известно.

    Почему перенесли презентацию iPhone?

    На прошлой неделе Apple провела свою традиционную большую презентацию. Обычно именно там корпорация представляет новые смартфоны. Однако в этот раз фанаты остались без рассказа об iPhone 12. Зато компания продемонстрировала обновленные смарт-часы Apple Watch, восьмое поколение планшетного компьютера iPad, а также обновленный iPad Air.

    «С учетом пандемии коронавируса многие производители понесли убытки. Это даже не сама компания Apple виновата, а поставщики. Понятное дело, что iPhone производится компонентно. Кто-то производит процессоры, кто-то — основную плату, кто-то — корпус, дисплей и так далее. Также возникли проблемы на производстве, [произошло] закрытие границ. Это все и привело к переносу презентации», — добавил Филатов.

    По его словам, отодвинув дату презентации iPhone, Apple поступила достаточно логично, так как небольшой перенос позволит корпорации избежать дефицита товара на старте.

    На данный момент перенос небольшой. Думаю, к концу октября стартуют продажи. И в итоге в Apple не будет никаких проблем с тем, чтобы продать как можно больше новинок

    Влад Филатов.

    Собеседник «360» подчеркнул, что продажи iPhone зависят от времени выхода гаджета. Первые выходные сразу после старта продаж — основная волна. В мире скоро уже начнут подготовку к рождественским праздникам и станут покупать подарки.

    «На Западе это является таким культовым моментом. У нас в это время покупают, но не в таком количестве. Apple успевает на рождественский сезон, который будет драйвером в плане продаж. Никаких сложностей с точки зрения экономической структуры у Apple нет. Есть проблемы логистические — как с производством, так и поставками, но, судя по всему, компания их уже решила», — заключил Филатов.

    Новости SMI.FM