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    15 сентября 2020, 13:57

    Презентация Apple начнется через несколько часов. Вот что там покажут

    Ксения Дагаева

    Вечером 15 сентября состоится традиционная большая презентация Apple. От этого мероприятия фанаты ждут анонса линейки iPhone 12, однако поклонников могут оставить без нового смартфона.
    Презентация Apple начнется через несколько часов. Вот что там покажут

    Сентябрь для Apple — важный месяц. В это время корпорация проводит презентации новых iPhone уже больше пяти лет подряд. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие под названием Time Flies («Время летит») станет особенным.

    Во-первых, вместо привычного живого выступления зрители смогут увидеть лишь заранее смонтированную видеозапись, которую в 20:00 выложат на YouTube. Во-вторых, COVID-19, похоже, скорректировал планы компании на выпуск новинок.

    Сентябрь без iPhone?

    Традиционно презентации Apple всегда заканчивались «еще одной штукой» — знаменитой фразой Стива Джобса. За ней следовал рассказ об абсолютно новом продукте корпорации. Однако в этот раз, похоже, сентябрь пройдет без «еще одной штуки». Apple перенесла релиз iPhone 12 на несколько недель. Причина — задержка поставок в связи с пандемией коронавируса.

    В приглашении на презентацию также нет ни намека на смартфоны. По данным Financial Times, отсутствие нового iPhone на презентации позволит корпорации показать аудитории то, что уже и так признали инвесторы, а именно: Apple сегодня уже не зависит от смартфона и получает доходы от широкого спектра продукции.

    Apple Watch

    Название мероприятия «Время летит» многие сочли отсылкой к Apple Watch. Готовность корпорации выпустить новинку среди часов также подтверждали многочисленные утечки.

    Apple Watch стали все больше снабжать медицинскими функциями. В пятой версии у гаджета появилась возможность считывания кардиограммы. В Apple Watch Series 6, по слухам, добавят датчик насыщения крови кислородом. Падение этого показателя, например, поможет вовремя выявить проблемы с легкими и, соответственно, диагностировать COVID-19.

    Расширить возможности устройства может помочь и ПО. Корпорация обещала добавить в седьмую версию, которая выйдет этой осенью, гибкую настройку циферблатов, обновленное приложение «Активность», которое переименуют в «Фитнес», а также отслеживание сна.

    iPad Air

    Еще одной новинкой, по словам специалистов, станет планшет среднего класса iPad Air. Его выполнят в дизайне iPad Pro: с прямыми гранями, а также с экраном с закругленными углами. При этом у гаджета не будет ни кнопки «Домой», ни Face ID. Если верить утечкам, эти функции будет выполнять датчик отпечатков пальцев, который встроят в кнопку включения iPad.

    Новинка будет доступнее iPad Pro, однако возьмет от более дорогостоящего гаджета не только дизайн, но и порт USB-C, отсутствие 3,5-миллиметрового разъема для наушников и систему управления при помощи жестов. iPad Air снабдят смарт-коннектором на задней панели. Это позволит использовать аксессуары, например, клавиатуру.

    Операционные системы

    Также на презентации могут объявить о релизе финальных версий iOS 14 и iPadOS 14. Компания могла успеть разобраться с этой продукцией, так как работать в удаленном режиме над прошивками все-таки проще, чем над iPhone.

    Правда, традиционно релиз iOS выпадал на выход нового смартфона. С этой точки зрения корпорация может решить не менять привычный ход вещей и отложить выпуск до презентации iPhone 12.

    Что же касается iOS 14 и iPadOS 14, важным моментом должен стать модернизированный экран «Домой». Теперь туда можно будет добавлять виджеты, меню приложений, автоматически сортирующее значки программ и облегчающее поиск. Более того, видео можно будет держать в плавающем окне, одновременно открывая и закрывая другие приложения. Siri при этом превратится в полноценного переводчика. Облегчат разработчики и общение с теми, кто звонит: можно будет продолжить работать в гаджете, не принимая и не сбрасывая звонок.

    Если на презентации действительно расскажут лишь об этих новинках, то мероприятие обещает быть коротким. Хотя обычно для подобных анонсов корпорация не проводит отдельные презентации, просто выпуская пресс-релизы и публикуя новинки непосредственно в магазине. Поэтому, возможно, сюрпризы все-таки будут.

    Новости SMI.FM